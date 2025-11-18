Concelho, Sociedade, Última Hora

Famalicão: PSP procura condutor que atropelou duas pessoas e fugiu

Um homem e a sua filha foram atropelados na tarde desta segunda-feira numa passadeira da Avenida 25 de Abril, no centro de Vila Nova de Famalicão. O acidente ocorreu cerca das 19h30, e as vítimas sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo as autoridades, o condutor, que seguia ao volante de uma carrinha de cor branca, colocou-se em fuga sem prestar qualquer auxílio às vítimas. A PSP está a investigar o caso e a realizar diligências para localizar o responsável pelo atropelamento.

Se tiver informações sobre o veículo ou o condutor envolvido no acidente deve entrar em contacto com as autoridades, de forma a ajudar na investigação.

Famalicão: Seleção de Boccia Sénior conquista título

Famalicão conquistou a primeira Taça da Liga de Equipas de Boccia Sénior da PCAND, realizada no passado dia 17, em Coimbra. Um feito assinalável dado que em competição estiveram 187 atletas.
A Seleção de Boccia Sénior de Famalicão terminou a competição invicta, vencendo na final o FC Porto, por 13-2, num jogo que deixou o pavilhão em euforia.

Sob a coordenação técnica de Luís Silva e Vânia Pinheiro, os cinco atletas famalicenses protagonizaram «uma demonstração impressionante de talento, estratégia e espírito de união», demonstrando que Famalicão «é um símbolo nacional de excelência no Boccia Sénior. Esta vitória reforça o prestígio do concelho e confirma que Famalicão continua na linha da frente na promoção do desporto sénior, do envelhecimento ativo e da inclusão através da prática desportiva», refere Luís Silva.

Famalicão: PAN reclama urgência de Plano Municipal para a Segurança Rodoviária

A Comissão Política Concelhia do PAN Famalicão reitera a «necessidade urgente» de um plano municipal para a segurança rodoviária. A direção do PAN recorda que já tinha feito esta recomendação há dois anos, com foco em três áreas: conhecer as causas, identificar as zonas problemáticas e atuar na prevenção. Lamenta, por isso, que não tenha sido atendida.

«Atendendo ao contínuo, quase diário, registo de acidentes no concelho, consideramos urgente que o executivo se dedique a esta questão e trabalhe no sentido de garantir mais segurança às pessoas», refere Sandra Pimenta.

O dito Plano Municipal para a Segurança Rodoviário, segundo o PAN, deve incluir a realização de um estudo para identificar as causas dos acidentes, sinalizando os locais com maior sinistralidade e adotando medidas de prevenção; a identificação e correção da ausência de iluminação e proteção nas vias rodoviárias e a devida sinalização junto e nas passadeiras; o aumento progressivo das vias exclusivamente pedestres ou com eixos cicláveis e a ampliação da abrangência das Zonas 30km/h; garantir que as obras de repavimentações, em todas as vias caminháveis, incluam passeios seguros e inclusivos; o lançamento de uma campanha de sensibilização rodoviária para condutores/as (cidadãos auto-mobilizados) e para peões; o aumento da fiscalização, em articulação com as forças de segurança pública, para garantir maior segurança para condutores e peões.

“Não devemos apenas preocupar-nos com a iluminação referente às épocas festivas, mas sim a correta e urgente iluminação nas passadeiras para a segurança de todas e todos as/os famalicenses», conclui a porta-voz da concelhia.

Foto arquivo

Famalicão: Paços do Concelho iluminados de azul no Dia Internacional dos Direitos da Criança

Na noite desta quarta para quinta-feira, a Câmara Municipal vai iluminar o edifício dos Paços do Concelho de azul, para sensibilizar a comunidade e reforçar o compromisso na Defesa dos Direitos das Crianças, cujo dia se celebra esta quinta-feira, 20 de novembro.

Em 2024, a UNICEF atribuiu a Vila Nova de Famalicão o título de ‘Cidade Amiga das Crianças’. Ao longo dos últimos anos, o Município tem criado uma estratégia de desenvolvimento para assegurar que todos os famalicenses, independentemente da idade, condição social e circunstância cultural e religiosa, tenham as mesmas oportunidades de crescimento. O compromisso municipal para com o bem-estar das crianças reflete-se na participação do concelho no Programa Cidades Amigas das Crianças e no desenvolvimento do Plano de Ação Local, que pretende dar a conhecer os programas e ações promovidas pelo município para garantir o pleno desenvolvimento dos mais novos e os respetivos direitos.

Famalicão: Este domingo há nova campanha de adoção de árvores

No próximo domingo, o Município de Famalicão promove mais uma campanha de adoção de árvores, entre as 9 e as 12 horas, na Praça – Mercado Municipal.

A iniciativa é aberta à comunidade, sendo que cada famalicense poderá adotar até três exemplares. Estarão disponíveis para adoção cerca de 3 mil árvores e arbustos de espécies florestais, de fruto e aromáticas.

O evento integra-se na estratégia municipal de promoção da biodiversidade, reforço da resiliência climática e incentivo a estilos de vida sustentáveis.

O Município tem em curso o projeto “60 000 árvores para 2030” para um território mais verde, biodiverso e preparado para os desafios ambientais.

Famalicão: Faleceu ex-treinador da AD Ninense

Morreu, esta segunda-feira, aos 61 anos, Aníbal Ferreira, treinador que orientou vários clubes distritais, de Braga e Viana do Castelo, entre os quais a AD Ninense. Aníbal Ferreira serviu o emblema famalicense na época 2006/2007.

Natural de Barcelos, faleceu vítima de esclerose lateral amiotrófica, doença contra a qual lutava há vários anos.

O último clube treinado por Aníbal Ferreira foi a UD S. Veríssimo, de Barcelos, na época 2022/2023.

Famalicão: Encontros Mário Cesariny com livros, oficinas, visitas e Adolfo Luxúria Canibal

Os XIX Encontros Mário Cesariny, organizados pela Fundação Cupertino de Miranda, têm lugar entre 27 e 29 de novembro, no Centro Português do Surrealismo. A programação inclui lançamento de livros, oficinas de expressão plástica, visitas e um concerto.

Uma iniciativa que se realiza anualmente com o objetivo de homenagear um dos principais representantes do Surrealismo português e internacional.

No dia 27 de novembro, entre as 10 e as 14h30, visita para o público escolar e sénior, com entrada livre, mas sujeita a marcação prévia (museu@fcm.org.pt). Intitulada “Objeto Gatilho” procura mostrar os objetos que trazem a memória de Mário Cesariny.

Para o dia 28 está programada uma oficina de expressão plástica, destinada ao público escolar e sénior, sob o nome “Do olhar ao papel”, que vai decorrer entre a 10 e as 14h30. Iniciativa também sujeita a marcação. Pelas 21 horas, será lançado o livro “Em todas as ruas te encontro: o 25 de abril de Mário Cesariny”. Uma edição da Fundação Cupertino de Miranda e Sistema Solar. Apresentação também do livro com o título “Júlio 1935”. O caderno 21 do Centro Português do Surrealismo, de Rui Maia, edição da Fundação Cupertino de Miranda.

A noite termina com um concerto, às 22 horas, intitulado “Estilhaços & Cesariny” com Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael, Henrique Fernandes e Jorge Coelho. Adolfo Luxúria Canibal dará voz a poemas seus e de Mário Cesariny. Entrada custa 10 euros que serão reconvertidos na Biblioteca da Fundação.

No sábado, dia 29, pelas 15 horas, visita guiada à exposição “Sonhos e Metamorfoses: o Surrealismo em Paula Rego”. Um convite à exploração dos processos criativos da artista portuguesa através de obras marcadas pela transformação, fantasia e realidade. Uma parceria entre a Fundação e a Casa das Histórias Paula Rego. Esta mostra é tida como uma oportunidade única para conhecer de perto a essência artística de uma das figuras mais emblemáticas da arte contemporânea. A inscrição é obrigatória, com aquisição de bilhete.