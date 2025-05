Famalicão: PSP tenta resolver caos no trânsito por carrinha mal estacionada

A Polícia de Segurança Pública foi acionada, na manhã desta quinta-feira, na sequência de mais um episódio de estacionamento indevido em Famalicão.

Na Avenida de França, nas proximidades da farmácia, uma carrinha deixada na estrada, em local não autorizado para estacionamento, bloqueou a passagem de outros veículos, como por exemplo autocarros.

Por momentos, o trânsito chegou a estar parado nos dois sentidos, uma vez que existiam condutores, do outro lado do separador, a tentar aceder ao estacionamento do prédio, junto à esplanada.

Segundo o relato de moradores, a situação acabou por ser resolvida após o contacto com a entidade proprietária do veículo.