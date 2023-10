Paulo Ballas Júnior encerrou a temporada do Campeonato Nacional de Trial de 2023 em Braga, onde as condições climáticas adversas não impediram o seu sucesso. Enfrentando pistas duramente castigadas devido à persistente chuva, o piloto famalicense manteve-se firme no 2° lugar do pódio.

Com a conclusão da jornada, Paulo Ballas Júnior assegurou o título de Vice Campeão Nacional de Trial de 2023. Em relação à sua conquista, o piloto expressou a sua satisfação, destacando o progresso que alcançou ao longo da temporada. Além disso, fez questão de agradecer a todos os patrocinadores que o apoiaram.