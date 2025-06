Famalicão: Público esgota espetáculos no aniversário da Casa das Artes

Revelada, esta terça-feira, a lista final dos convocados para a Seleção Nacional Sub-21 que, a partir de 11 de junho, vai disputar o Campeonato Europeu, o FC Famalicão é, a par do Sporting, o clube com mais jogadores representados. Dos 23 eleitos do selecionador Rui Jorge, três são do Famalicão: Gustavo Sá, Rodrigo Pinheiro e Mathias de Amorim. O Sporting tem igual número de convocados.

Esta escolha dos famalicenses atesta a aposta do clube nos jovens talentos, opção que se reafirma por o conjunto famalicense ser o mais jovem da última edição da I Liga.

A Equipa das Quinas trabalhará até sexta-feira na Cidade do Futebol, dia em que viajará para Trencin, cidade onde ficará hospedada e onde disputará toda a fase de grupos.

Portugal dará o pontapé de saída no Campeonato da Europa, no dia 11 de junho. Defronta a França na primeira jornada, pelas 20h00 de Portugal Continental. Três dias depois, segue-se a Polónia, no mesmo horário. A fase de grupos terminará com o duelo diante da Geórgia, às 17h00 portuguesas, do dia 17 de junho. As três partidas disputam-se no Sihot’ Stadium, em Trencin, na Eslováquia.