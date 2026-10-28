A infestação de pulgas no Agrupamento de Escolas de Ribeirão, em Famalicão, levou ao encerramento temporário de novos espaços, depois da situação na biblioteca, onde o problema foi inicialmente detetado, ter sido resolvida.

Responsáveis pelo Agrupamento avançaram à CIDADE HOJE que foram detetados novos casos em salas de aula e na sala de professores. Em ambas as situações, os espaços foram encerrados temporariamente para a realização de trabalhos de desinfestação e só reabriram depois de reunidas todas as condições.

A direção da escola confirmou ainda que um número reduzido de alunos e professores foi picado por pulgas. Estas pessoas estão a receber acompanhamento, em articulação com as orientações das autoridades de saúde, que estão a monitorizar os casos.

Apesar de já terem sido detetadas pulgas em dois edifícios distintos, o encerramento da escola nunca esteve em causa. A atividade letiva mantém-se, com a direção do Agrupamento em contacto diário com a Delegada de Saúde, que acompanha a evolução da situação e toma as decisões consideradas necessárias, tendo por base a evolução do problema.

A direção pretende também tranquilizar os pais e encarregados de educação, garantindo que está a fazer todos os esforços para eliminar a infestação o mais rapidamente possível.