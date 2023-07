Famalicão: «Qualidade e diferenciação»

O programa da 38.ª Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão, que decorre de 1 a 10 de setembro, tem como cabeças-de-cartaz os músicos Paulo Gonzo, Aurea, Zé Amaro e a galega Uxía, a que se juntam 16 artistas famalicenses.

Este ano, a Feira de Artesanato e Gastronomia, que permanece no mesmo local (antigo campo da feira), conta com uma nova disposição dos stands e mais 30 expositores. O que quer dizer que este ano serão cerca de 100 representantes do artesanato e da gastronomia.

Na passada segunda-feira, na apresentação do programa, o presidente da Câmara Municipal de Famalicão garantiu que a Feira cresce em número e em qualidade. «Verificamos um aumento significativo de inscrições nas áreas do artesanato e dos produtores locais e verificamos sobretudo um aumento do número de expositores certificados como Unidade Produtiva Artesanal e detentores de Cartão de Artesão, fator que confirma a qualidade e diferenciação dos expositores que se vão apresentar em Famalicão», explicou.

Mário Passos diz que há razões fundamentadas para acreditar que a edição 38 da Feira de Artesanato e Gastronomia será a mais participada de sempre. O autarca garante que isso só será possível graças a um centro urbano renovado. Recorda que isso já aconteceu com o Carnaval, a Festa da Flor e, mais recentemente, com as Antoninas. «Queremos aproveitar este recurso que é a cidade, que nos permite desenvolver iniciativas e dinâmicas diversas e, desta forma, afirmar Famalicão no contexto nacional e internacional», atesta Mário Passos.

O cartaz, com cantores de reputação nacional, é uma das apostas para atração de público. Conta com Paulo Gonzo (3 de setembro), Aurea (5 de setembro), Zé Amaro (7 de setembro), Uxía (9 de setembro), a que se juntam os artistas locais: Cristina Clara, Renata Braga, Costinha, Banda Filtro, Orquestra Pentágono, Sérgio Mirra, Pedra d`Água, Banda de Música de Riba de Ave. Na abertura, espetáculo com as academias de dança de Famalicão; no domingo, dia 3, há uma tarde de folclore; dia 6, Festival de Fado (ACAFADO); no dia 10, Festival de Cantadores ao Desafio.

Novidade é também a criação de uma nova zona destinada às crianças e jovens, com a presença de monitores e a dinamização de diversas atividades direcionadas para o público jovem.

Este ano haverá mais artesãos, representativos de 12 distritos do país, sendo que a maioria é famalicense e representante de diversas áreas do artesanato. A isto juntam-se os bons petiscos de 3 restaurantes e 4 tasquinhas.

O orçamento desta edição da Feira de Artesanato e Gastronomia está nos 370 mil euros, mais 100 mil euros do que no ano transato. O presidente da Câmara justifica a subida com o cartaz de animação, com o maior número de stands e com o número de dias de festa.

Mário Passos diz que é preciso que haja «iniciativas grandes» que atinjam muito público, mas também diversificadas para chegar a todos e «constantes» para fidelizar esse mesmo público.