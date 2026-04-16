Famalicão: Quando o futebol é de todos e para todos (c/vídeo)

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que tem sido o rosto maior do projeto Futebol para Amputados Portugal, esteve no Centro de Treinos do FC Famalicão. Trouxe colegas de equipa que trocaram experiências com alguns jogadores do plantel principal, designadamente Gil Dias e Ivan Zlobin.
No mesmo relvado onde antes o plantel de Hugo Oliveira tinha treinado, os dois jogadores do plantel «perceberam que é possível fazer muitas coisas iguais» e que só «com a ajuda de clubes profissionais podemos alcançar os nossos propósitos», considerou Miguel Barbosa.
Ivan Zlobin, que experimentou defender como se fosse um amputado, percebeu as dificuldades e assinalou que a condição de cada um é uma fonte de inspiração. «Eles não estão tristes. Estão a desfrutar da vida. Isso é o mais importante».
Confira no vídeo da Fundação FPF os momentos partilhados.
Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos e foi campeão nacional júnior do Famalicão, na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional.