Famalicão: Quartel dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave vai ser ampliado

Famalicão: Separador de biorresíduos na freguesia de Vermoim
A Câmara Municipal de Famalicão e a Junta de Freguesia de Vermoim disponibilizam, a partir deste sábado, dia 8 de novembro, uma linha de compostagem comunitária para incentivar a separação de biorresíduos. Será colocado no Parque de Penelas de Vermoim, um espaço onde a população pode dar o destino correto aos resíduos orgânicos, reduzindo a deposição em aterro e transformando-o em fertilizante natural.
Sábado, dia 8 de novembro, às 10 horas, haverá uma sessão de inauguração e uma breve ação de formação sobre como utilizar corretamente este espaço.
«Um gesto simples, mas com grande impacto no futuro de todos», refere a Junta.
Famalicão: Receção ao Ferreira do Zêzere é de entrada gratuita para sócios
Na noite desta sexta-feira, às 20h30, no Pavilhão Municipal das Lameiras, o FC Famalicão recebe o Ferreira do Zêzere, partida da oitava jornada da Liga Placard. Os bilhetes para o jogo estão à venda na Loja Oficial do clube, sendo que os sócios têm entrada gratuita. O público paga 5 euros.
A equipa de Kitó Ferreira soma 8 pontos e ocupa a sexta posição, enquanto que o adversário é quarto da classificação, com 15 pontos.
Famalicão: A segunda melhor defesa defronta o segundo melhor ataque
Na jornada passada, mesmo com duas alterações na defesa, o FC Famalicão manteve a sua baliza a zero. É a sétima vez em dez jornadas no campeonato que a equipa de Hugo Oliveira não sofre golos – oito com o jogo da Taça de Portugal. Este registo faz do FC Famalicão uma das segundas melhores defesas da I Liga (4 golos sofridos), a par do Gil Vicente e Benfica.
Para o jogo com o FC Porto, marcado para as 18 horas de domingo, no Estádio Municipal, subsistem dúvidas quanto à utilização do “patrão” Justin de Haas, ausente da partida com o Nacional por lesão (fratura na mão direita). Para o seu lugar entrou Ibrahima Ba, jovem de 20 anos, outra das promessas do clube. O jovem senegalês já duplicou o número de jogos da época passada (6) e reafirma-se como opção válida para as escolhas defensivas de Hugo Oliveira.
O FC Famalicão vem de três vitórias consecutivas (duas no campeonato e uma na Taça), tendo já superado o número de vitórias (5) conquistadas na primeira volta da época passada (4).
A partida com o FC Porto é aguardada com natural expectativa. A equipa portista lidera a prova com 28 pontos, sendo a melhor defesa (3 golos sofridos) e o segundo melhor ataque (23). O FC Famalicão, por seu turno, tem um curto aproveitamento das oportunidades que cria. Assim se justificam os 11 golos marcados nas dez primeiras jornadas.
Os bilhetes para o jogo da décima primeira jornada estão à venda na Loja Oficial ou em https://bit.ly/49ufUwY
A venda dos ingressos decorre mediante as seguintes condições: sócios – 10 euros, com a quota 10 regularizada, para a Bancada Placard.pt; a venda de bilhetes é exclusiva a sócios do Futebol Clube de Famalicão.
É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal e apenas os lugares anuais são transmissíveis. No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal (na eventualidade de ainda existirem bilhetes, sempre exclusivos a sócios do FC Famalicão) estará aberta a partir das 14 horas. A abertura de portas é às 16h30.
Famalicão: Iniciativa Liberal acusa executivo de falhar na construção de 64 habitações
A Iniciativa Liberal vem, através de comunicado, dizer que «é uma falha grave», que lamenta, na política de habitação do município a confirmação de que 64 habitações, ao abrigo do programa do 1.º direito, não serão construídas e que 8,7 milhões de euros (investimento previsto do PRR) serão perdidos.
Esta proposta de caducidade de candidaturas vai esta quinta-feira a reunião de Câmara. Dois lotes foram adjudicados à empresa Famaconcret LDA, correspondentes a 24 fogos e 18 fogos; um lote adjudicado à empresa José Moreira Fernandes & Filhos, S.A., correspondente a 24 fogos.
Para a IL, não avançar com os projetos representa um «corte substancial nas metas anunciadas pela autarquia e compromete a resposta habitacional prometida às famílias famalicenses».
«O executivo de Vila Nova de Famalicão prometeu dezenas de milhões de euros em investimento habitacional, mas, na prática, falha repetidamente na execução. Estes 64 fogos cancelados — correspondentes a 8,7 milhões de euros — mostram que há uma grande distância entre a propaganda e a realidade», afirma Paulo Ricardo Lopes, coordenador da Iniciativa Liberal Famalicão.
Segundo a direção concelhia da IL, a não concretização destas empreitadas «compromete a credibilidade da estratégia municipal e levanta dúvidas quanto à execução do restante plano». Recorde-se que o município anunciou, no âmbito da sua Estratégia Local de Habitação, um investimento global superior a 150 milhões de euros, destinado a apoiar mais de 1.400 famílias.
Paulo Ricardo Lopes assinala, ainda, que «a política de habitação exige planeamento, rigor e transparência — não anúncios mediáticos sem resultados. Famalicão precisa de alinhar os incentivos entre o Estado e Privados para que a oferta de habitação seja reforçada», avisa.
Famalicão: Associação de Diabéticos com várias atividades para assinalar o Dia Mundial
O Dia Mundial da Diabetes, que ocorre no dia 14 de novembro, será assinalado, por iniciativa da Associação de Diabéticos de Famalicão, com diversas atividades sob o tema “Diabetes e Bem-Estar: Unidos pela Diabetes – Famalicão Azul”.
Entre as atividades previstas estão rastreios gratuitos na Praça D. Maria II e em todas as farmácias aderentes; ações de sensibilização para a prevenção e controlo da doença, como alimentação saudável e atividade física; iluminação em azul dos edifícios públicos.
O objetivo é que cada farmácia aderente realize rastreios gratuitos de glicemia capilar e tensão arterial durante o dia. Serão, ainda, distribuídos folhetos informativos sobre prevenção e controlo da diabetes.
A Associação de Diabéticos de Famalicão espera que o concelho esteja unido na prevenção, no controlo e no apoio à diabetes.
O Dia Mundial da Diabetes é uma data que assinala o aniversário de Sir Frederick Banting, um dos descobridores da insulina, e visa alertar para o crescimento alarmante da diabetes em todo o mundo e para a necessidade urgente de medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Em Portugal, a diabetes afeta mais de um milhão de pessoas, sendo que uma percentagem significativa permanece por diagnosticar.
FC Famalicão x FC Porto arbitrado por José Bessa
A partida da décima primeira jornada da I Liga, entre o FC Famalicão e o FC Porto será arbitrada por José Bessa.
O árbitro da AF Porto terá como assistentes Hugo Santos e Miguel Martins; Fábio Melo é o quarto árbitro. No VAR: Vasco Santos e no AVAR: Pedro Ferreira.
O jogo está marcado para as 18 horas deste domingo, no Estádio Municipal. O FC Porto lidera o campeonato, com 28 pontos, enquanto que o FC Famalicão é quinto classificado, com 19.