O dia da Feira Grande de S. Miguel aproxima-se e já é conhecido o programa cultural que vai ajudar a reviver esta tradição e a mostrar o mundo rural antigo.

O programa engloba um espetáculo equestre, exposição de animais, desfile de charretes, desfolhada, folclore e fado, várias oficinas e mercado de S. Miguel. A gastronomia também faz parte do programa, com petiscos típicos da região.

Todas estas atividades decorrem, principalmente, na Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira), mas também no recinto da feira semanal.

Assim, na sexta-feira, dia 25 de setembro, antigo campo da feira, pelas 10 horas, oficina do pão; 17h30, abertura da mostra de animais; 21h30, concerto das Contratadeiras e grupos folclóricos famalicenses; 22h30, espetáculo equestre.

Sábado, dia 26, pelas 15 horas, atuação dos Ranchos Folclóricos de Oliveira Santa Maria, Associação Cultural de Gondifelos, Divino Salvador de Delães e Santa Marinha de Mogege. Pelas 21h30, Gala Equestre Miguel da Fonseca (Golegã); 22h30, concentração de cavalos montados.

No domingo, dia 27, às 11 horas, Mercado Municipal, oficina de alimentação sustentável com Cristina Ferreira; pelas 15 horas, desfile de charretes; 17 horas, desfolhada minhota.

O dia oficial da Feira Grande é a 29 de setembro, terça-feira. Até às 18 horas, feira franca no espaço habitual da feira; 14h30, desfile de gado; 15 horas, bênção dos animais.