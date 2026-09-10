A próxima edição da Taça Jorge Coutinho joga-se a partir desta sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Barcelos e reúne as quatro equipas do Minho que vão disputar o campeonato nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins: OC Barcelos, Riba d´Ave, HC Braga e AJ Viana.
A competição é de entrada gratuita e na primeira jornada, sexta-feira, às 20 horas, o HC Braga defronta a AJ Viana e, duas horas depois, o Riba d´Ave mede forças com o OC Barcelos. No sábado, às 19h30, jogam OC Barcelos x HC Braga e, às 21h30, AJ Viana x Riba d´Ave. Por último, na terceira e última jornada, na tarde de domingo, às 17 horas, OC Barcelos x AJ Viana; às 19 horas: Riba d´Ave x HC Braga.
Esta competição foi criada pela Associação de Patinagem do Minho, com o intuito de homenagear Jorge Coutinho, ex-dirigente que muito fez pela modalidade e que foi, também, um dos fundadores da associação.