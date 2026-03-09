Famalicão: Quatro feridos em colisão na N206 em Outiz

Quatro pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, num sinistro a envolver três veículos, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para os hospitais de Famalicão e Braga.