Acidente, Última Hora

Famalicão: Quatro feridos em colisão na N206 em Outiz

Quatro pessoas ficaram feridas, na tarde desta segunda-feira, num sinistro a envolver três veículos, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h20 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para os hospitais de Famalicão e Braga.

Deixe um comentário

Famalicão: Choque em cadeia na Av. Marechal Humberto Delgado

O início de tarde em Famalicão ficou marcado por um choque em cadeia, na Avenida Marechal Humberto Delgado, em Famalicão.

O acidente, a envolver várias viaturas, ocorreu cerca das 12h30, no sentido Famalicão – Gavião.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.

Aumento histórico: Gasóleo sobe 23 cêntimos e gasolina aumenta 7 cêntimos

Já estão calculados os aumentos dos preços dos combustíveis para o arranque da próxima semana.

A imprensa especializada refere que, em consequência da guerra no Médio Oriente, Portugal vai assistir a um aumento histórico do preço do gasóleo, sendo que as últimas informações apontam para um aumento de 23 cêntimos por litro.

No caso da gasolina, a subida, embora que mais ligeira, é também expressiva, de 7 cêntimos por litro.

Famalicão: Homem detido por agressão e insultos a um polícia

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Esta quarta-feira, a PSP deteve um homem, de 61 anos, por agressão e insultos a um polícia.

A detenção aconteceu no decurso de uma intervenção policial na cidade de Vila Nova de Famalicão. O homem foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.

Famalicão: Estrada N204 está cortada ao trânsito na Lagoa após colisão

A tarde desta quarta-feira fica marcada pela colisão entre um veículo ligeiro e um pesado, na estrada N204, na freguesia da Lagoa.

Para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão e também os Famalicenses.

Até ao momento ainda não é conhecida a existência de feridos e a circulação automóvel está condicionada.

 

Famalicão: Vingança terá estado na origem de fogo posto em duas casas

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 42 anos suspeito de ter provocado dois incêndios em moradias na freguesia de Carreira, no concelho de Famalicão. De acordo com a autoridade, o alegado autor terá atuado por vingança, na sequência de conflitos anteriores.

Os factos ocorreram na manhã de sexta-feira. Segundo a investigação, o suspeito terá entrado nas habitações, cujos proprietários não se encontravam no local, e ateado fogo à roupa das camas com recurso a um isqueiro, abandonando depois o local.

As chamas alastraram rapidamente, causando elevados prejuízos no interior das casas e danos no telhado de uma habitação contígua.

A detenção foi realizada nesse mesmo dia, fora de flagrante delito, pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga da PJ, com o apoio da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.