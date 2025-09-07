Famalicão: Quatro feridos (um deles grave) em despiste na freguesia de Vale S. Martinho

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, na sequência do despiste de uma viatura, ocorrida na freguesia de Vale São Martinho, em Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu na Rua Padre Manuel Costa Rego, cerca das 23h30.

As vítimas foram assistidas no local pelos B.V. Famalicenses, apoiados pela VMER, SIV e GNR.