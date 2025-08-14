Concelho, Última Hora

Famalicão: Quatro feridos (um em estado grave) em acidente entre motas na N206

Quatro pessoas ficaram feridas, na noite desta quinta-feira, na sequência de um acidente de viação a envolver duas motas, ocorrido na estrada nacional 206, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu nas proximidades do posto de combustível da Avenida Dr. Mário Soares, nas proximidades do posto de abastecimento da Cepsa.

O alerta para a ocorrência chegou cerca das 22h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

Há registo de um jovem em estado grave, que foi encaminhado para o Hospital de Braga, os restantes foram transportados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

 

Famalicão: Plantel tem “uma enorme vontade de vencer”

Léo Realpe, que faz dupla no centro da defesa do Famalicão com Justin de Haas, considera que “foi importante” começar o campeonato com uma vitória, 3-0, sobre o Santa Clara. Também importante, sublinha, “foi manter a baliza a zero, o que nos dá confiança defensivamente”.

Os três pontos “reforçam a confiança do grupo”, depois de uma “boa pré-época” que permitiu consolidar as ideias do treinador Hugo Oliveira que chegou ao clube em dezembro do ano passado.

Realpe garante que o plantel “nunca desiste”, é solidário, como aconteceu “com a recente lesão de Aranda”, e tem “uma enorme vontade de vencer”.

O defesa central equatoriano agradece, também, o “apoio do décimo segundo jogador. É bom sentir que os adeptos estão sempre connosco porque, assim, dentro do campo só temos de fazer o nosso trabalho”.

Depois da vitória na jornada de abertura da I Liga, neste sábado o Famalicão visita o Tondela. A partida é em Rio Maior.

Famalicão: Joane reforça-se com avançado experiente e muito golo

Bruno Moreira, avançado com um extenso histórico no futebol nacional, incluindo na I Liga, é o mais recente reforço do GD Joane.

O jogador, de 37 anos, natural de Landim, já jogou, entre outros clubes, no Rio Ave, Moreirense, Portimonense, Chaves e Nacional.

Bruno Moreira será, por certo, presença na noite desta quinta-feira, às 20 horas, no jogo de apresentação. O vizinho Pevidém é o adversário da equipa joanense, orientada por José Manuel Teixeira.

Mostra Comunitária anima Abade de Vermoim esta quinta e sexta-feira

O Adro da Igreja de Abade de Vermoim recebe esta quinta e sexta-feira a Mostra Comunitária.

As festividades arrancam na quinta-feira, dia 14, com música gravada a partir das 9h00 e, durante a tarde, a animação dos Zés P’reiras de Barcelinhos, que percorrerão a freguesia. A abertura oficial da Mostra Comunitária acontece às 19h00, seguindo-se, às 21h00, a Procissão de Velas acompanhada pelos escuteiros de Antas. A noite continua com a atuação da Banda Kontalento, às 22h30, e encerra com uma grandiosa sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

Na sexta-feira, dia 15, a Mostra Comunitária reabre às 9h00. A manhã contará com Missa Solene, às 10h30, acompanhada pelo Duo Polifonia. À tarde, o programa prossegue com a recitação do terço às 15h00, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, novamente acompanhada pelos escuteiros locais. A partir das 17h00, haverá música e folclore com o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, João Claro & Benvinda Costa.

A encerrar as celebrações, às 21h30, sobe ao palco Vitor Faria e a sua banda, ficando o último momento da festa reservado para o fogo de artifício, marcado para as 23h00.

Famalicão: João Nascimento lidera lista da Coligação à Assembleia Municipal

João Nascimento, que tinha substituído Nuno Melo, atual ministro, no decurso deste mandato, encabeça a lista à Assembleia Municipal pelo CDS, conforme acordo com o PSD. O segundo da lista permanece o social democrata Jorge Paulo Oliveira, atual líder da bancada.

Da lista que a coligação entregou esta quinta-feira no tribunal, não faz parte Sofia Fernandes, ao contrário do que o partido tinha anunciado há dias, em comunicado.

O PSD propõe, ainda, Daniela Torres, Pedro Santos, Paula Azevedo, Lucas Vilela, Maria de Fátima Azevedo, Rui Santos, Maria Orminda Marques, João Pedro Araújo, Teresa Peixoto, Paulo Reis, João Miguel Fontes, Maria Antónia Oliveira e Susana Ferreira.

O CDS, além de João Nascimento, tem na lista Ana Raquel Carvalho, Francisco Amaro Oliveira, Domingos Freitas, Cármen Araújo e Hugo Machado.

Estes são os primeiros 20 nomes indicados pelos dois partidos da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão.

Nota para a ausência de Armindo Gomes que liderou, nos últimos anos, a bancada do CDS.

A lista contempla 40 candidatos efetivos.

Famalicão: Lista de Mário Passos com novidades

Na manhã desta quinta-feira, a coligação Mais Ação, Mais Famalicão entregou, no tribunal, as listas candidatas aos órgãos autárquicos para o ato eleitoral de outubro próximo.

A lista para a Câmara Municipal é liderada pelo atual presidente, Mário Passos, com o segundo lugar a pertencer a Hélder Pereira, atual vereador e indicado pelo CDS.

A primeira novidade da lista é a número 3, Susana Pereira, ex-presidente da Junta de Riba de Ave que aparece como independente. Depois, segue-se Augusto Lima e Pedro Oliveira, atuais vereadores e militantes do PSD.

O sexto lugar é para mais uma mulher e é uma novidade: Vânia Marçal, responsável pela Proteção Civil, indicada pelo PSD. O CDS volta à lista no sétimo lugar, com Isaque Pinto, e no oitavo lugar outra surpresa. Trata-se de António Oliveira, atual autarca de Joane, proposto pelo PSD.

A lista é composta por mais três candidatos efetivos: Judite Costa, pelo PSD, Pedro Tiago Oliveira, pelo CDS, e Lara Rebelo, pelo PSD.

Desta lista saem Sofia Fernandes, atual deputada na Assembleia da República e líder da concelhia do PSD; Ricardo Mendes que se candidata à União de Freguesias de Famalicão e Calendário; e a vereadora Luísa Azevedo.

De destacar que as três vilas estão representadas na lista do PSD/CDS, sublinhando-se que Riba de Ave, por Susana Pereira, aparece em lugar de destaque.

Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, eurodeputado e líder da distrital do PSD, é o mandatário da candidatura de Mário Passos.

Famalicão manifesta solidariedade a São Vicente após tempestade em Cabo Verde

O Município de Vila Nova de Famalicão expressou a sua solidariedade à cidade e ao povo de São Vicente, em Cabo Verde, na sequência dos trágicos acontecimentos provocados pela forte tempestade que, na madrugada da última segunda-feira, atingiu aquela cidade, tendo provocado cheias e feito várias vítimas.

Em missiva enviada ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o presidente da autarquia famalicense, Mário Passos, escreveu: “Associo-me à dor de todos quantos perderam familiares e amigos neste trágico acontecimento. O Município de Vila Nova de Famalicão está disponível para prestar o apoio possível, contribuindo para a recuperação do território e para o restabelecimento da normalidade.”

O autarca famalicense reforçou ainda que “os laços que unem Famalicão e São Vicente vão muito além do protocolo de geminação, são laços de amizade e solidariedade que se mantêm vivos há mais de duas décadas”.

Recorde-se que Vila Nova de Famalicão e o Município de São Vicente estão geminados desde 2001, numa relação que tem resultado em cooperação institucional, intercâmbios culturais e desportivos, e apoio socioeducativo.