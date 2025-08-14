Famalicão: Quatro feridos (um em estado grave) em acidente entre motas na N206

Quatro pessoas ficaram feridas, na noite desta quinta-feira, na sequência de um acidente de viação a envolver duas motas, ocorrido na estrada nacional 206, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu nas proximidades do posto de combustível da Avenida Dr. Mário Soares, nas proximidades do posto de abastecimento da Cepsa.

O alerta para a ocorrência chegou cerca das 22h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

Há registo de um jovem em estado grave, que foi encaminhado para o Hospital de Braga, os restantes foram transportados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.