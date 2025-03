Famalicão: Quatro mil árvores para adoção

A Academia Alex Ryu Jitsu de Pousada de Saramagos sagrou-se, no passado sábado, campeã regional. Na prova realiza no Pavilhão Municipal Terras de Vermoim, a Academia de Santo Tirso ficou em segundo lugar, com o último lugar do pódio reservado para Ribeirão.

O Campeonato Regional Alex Ryu Jitsu Light-Contact, realizado sob a égide da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu, associou o Dia Internacional da Mulher à competição com uma sessão preventiva e informativa sobre o cancro, pelo Movimento Vencer e Viver, com o apoio da Núcleo Regional do Norte de Liga Portuguesa contra o Cancro. Nesta ação solidária foram angariados 600 euros que vão ajudar o Movimento na prossecução do seu fim, ou seja, na ajuda de pessoas que são vítimas do cancro.

Quanto ao plano competitivo, participaram mais 160 atletas, em representação de 26 academias que fazem parte da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu. Estiveram em disputa 47 títulos, em vários escalões e categorias.

Os títulos foram homologados pela Federação Portuguesa, através de certificados, representada pelo Mestre Geral e fundador do estilo, Alexandre Carvalho (10º Dan) que elogiou «a excelente organização», que esteve a cargo da academia de ARJ Vermoim, liderada pelo Mestre Laurindo Azevedo. Também felicitou todas as academias «pelo magnífico desempenho técnico, respeito e disciplina que implementaram no evento».

Estiveram presentes o vereador do pelouro do Desporto de Vila Nova de Famalicão, Pedro Oliveira, e o presidente da Junta de Vermoim, Bruno Cunha. Ambos sublinharam o contributo da Federação Portuguesa de Alex Ryu Jitsu na formação dos jovens do concelho e no desenvolvimento das artes marciais.