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Famalicão: Quatro padres fazem parte da seleção de futsal da Arquidiocese de Braga

A competição realiza-se esta segunda e terça-feira, naquela que é a XIX edição do Torneio Nacional de Futsal de Padres.

Em representação da Arquidiocese de Braga participam vários sacerdotes do Arciprestado de Famalicão. O arcipreste Nuno Vilas Boas; Vítor Pinheiro, pároco de Riba de Ave e Pedome; Paulo Pereira, pároco de Santa Maria de Oliveira e Divino Salvador de Bente; e Domingos Machado, pároco de Cruz, Requião e Gavião.

A prova reúne representantes de 11 dioceses: Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Lisboa, Viseu, Lamego, Évora, Coimbra, Portalegre-Castelo Branco e Guarda.

A CLERICUS CUP conta com seis equipas, algumas representando uma única diocese e outras constituídas por sacerdotes de diferentes territórios.

Além da vertente desportiva, o torneio inclui uma receção na Câmara Municipal da Guarda, com o presidente do município, Sérgio Costa, e a presença do bispo diocesano, D. José Miguel Pereira.

O programa contempla ainda a atuação do grupo Cantar Tradição, do Centro Cultural da Guarda, visitas à vila de Belmonte — nomeadamente à Sinagoga, ao Museu Judaico e à Igreja de São Tiago — e a um produtor vinícola da região.

Esta iniciativa visa promover laços de amizade e fraternidade entre os participantes, reunindo sacerdotes que partilham a mesma missão pastoral.

 

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Famalicão: Aparatoso acidente em Gavião

A noite desta quinta-feira fica marcada por um aparatoso acidente, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

Um veículo de transporte de mercadorias, que estaria a circular na Rua de São João Batista, caiu, por razões desconhecidas, para a Rua 20 de Julho.

O veículo por cair em cima de um carro, sem ocupantes, que se encontrava estacionado na rua.

Não há informação de feridos.

Famalicão: João Pinheiro nos quartos de final do Campeonato do Mundo

O árbitro que reside em Famalicão continua no Campeonato do Mundo e vai arbitrar o jogo entre a Argentina e a Suíça, dos quartos de final.

João Pinheiro, de 38 anos, já foi chamado para outros três jogos, um deles como quarto árbitro, mas é a segunda vez que arbitra uma partida dos helvéticos. Foi na vitória, 4-1, sobre a Bósnia, ainda na fase de grupos.

O Argentina-Suíça está marcado para a madrugada de domingo, 12 de julho, às 02h.

Famalicão: Parque da Devesa recebe caminhada solidária a favor de Maria Luísa

No próximo dia 19 de julho, domingo, às 09h00, realiza-se uma caminhada solidária a favor de Maria Luísa, com 3 anos, que nasceu com trissomia 10, o que lhe acarreta um grau de incapacidade de 85%. Depende de consultas, exames e terapias de reabilitação diárias, que são dispendiosas.

Para além da caminhada pelo parque (cerca de 2.5km), o evento terá início com uma aula de zumba e finaliza com uma aula de pilates, pela professora Cristina Cruz.

O evento solidário vai decorrer no Parque da Devesa, aberto a todos, com o objetivo de angariar fundos para apoiar os tratamentos e terapias da Maria Luísa.

Os inscritos têm acesso ao kit de participação exclusivo, a sorteios e outras surpresas. Esta é uma iniciativa do Grupo Requinte em conjunto com a Equipa Cristina Carvalho (RE/MAXVilanova), a que se associaram outros parceiros, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Local de concentração é no anfiteatro do Parque da Devesa. Inscrições obrigatórias em https://forms.gle/rFmHPu4dfiFrxNxo6 . Adultos pagam 6 euros e crianças 3 euros.

Quem não puder participar e quiser ajudar, pode fazê-lo nas páginas https://www.facebook.com/marialuisa.trissomia10 https://www.instagram.com/marialuisa.trissomia10/

Famalicão: Ex-jogador da Riopele é o novo selecionador nacional

Jorge Jesus vai suceder a Roberto Martinez no comando técnico da Seleção Nacional de futebol. A carreira de Jesus, como treinador, é sobejamente conhecida, com passagens por clubes como Benfica, Sporting e Flamengo, mas no início da sua atividade profissional foi jogador de futebol com passagem por Famalicão, precisamente pela freguesia de Pousada de Saramagos.

O novo selecionador jogou no Grupo Desportivo Riopele na época 77/78, quando o clube, extinto em 1985, disputava a 1.ª divisão. Nesta época, Jorge Jesus participou em 28 jogos e marcou três golos.

Famalicão: Jovem de 25 anos detido por conduzir sem carta

Um jovem de 25 anos foi detido, esta quinta-feira, por conduzir sem carta de condução. A ação foi levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem de 56 anos detido por desobediência às autoridades

Esta quarta-feira, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária em Famalicão, a PSP deteve um homem de 56 anos que conduzia um carro apreendido por falta de seguro, desobedecendo às autoridades.

O homem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.