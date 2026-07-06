Famalicão: Quatro padres fazem parte da seleção de futsal da Arquidiocese de Braga

A competição realiza-se esta segunda e terça-feira, naquela que é a XIX edição do Torneio Nacional de Futsal de Padres.

Em representação da Arquidiocese de Braga participam vários sacerdotes do Arciprestado de Famalicão. O arcipreste Nuno Vilas Boas; Vítor Pinheiro, pároco de Riba de Ave e Pedome; Paulo Pereira, pároco de Santa Maria de Oliveira e Divino Salvador de Bente; e Domingos Machado, pároco de Cruz, Requião e Gavião.

A prova reúne representantes de 11 dioceses: Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Lisboa, Viseu, Lamego, Évora, Coimbra, Portalegre-Castelo Branco e Guarda.

A CLERICUS CUP conta com seis equipas, algumas representando uma única diocese e outras constituídas por sacerdotes de diferentes territórios.

Além da vertente desportiva, o torneio inclui uma receção na Câmara Municipal da Guarda, com o presidente do município, Sérgio Costa, e a presença do bispo diocesano, D. José Miguel Pereira.

O programa contempla ainda a atuação do grupo Cantar Tradição, do Centro Cultural da Guarda, visitas à vila de Belmonte — nomeadamente à Sinagoga, ao Museu Judaico e à Igreja de São Tiago — e a um produtor vinícola da região.

Esta iniciativa visa promover laços de amizade e fraternidade entre os participantes, reunindo sacerdotes que partilham a mesma missão pastoral.