Famalicão: Quatro títulos para o Liberdade

Famalicão: Estacionamento e trânsito com restrições durante o Carnaval
A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido às celebrações da Noite de Carnaval, hoje, 16 de fevereiro, e amanhã, 17 de fevereiro, estão em vigor várias alterações ao trânsito e estacionamento em diferentes ruas da cidade.
Entre as 19h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o trânsito está proibido nas ruas Adolfo Casais Monteiro, Padre António Carvalho Guimarães, Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V, José Gomes de Matos, José Azevedo Meneses e Rua do Ferrador.
Já entre as 20h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o corte de trânsito abrange também a Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua Capitão Manuel Carvalho, Rua João Faria dos Guimarães, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo e Rua Barão da Trovisqueira.
O estacionamento está proibido, desde as 07h00 de ontem até às 06h00 de amanhã, nas ruas Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Júlio de Araújo e no parque em frente à Escola Luís de Camões.
Hoje, entre as 09h00 e as 20h00, o trânsito estará condicionado, exceto para moradores, nas ruas Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V e José Gomes de Matos.
O Parque de Estacionamento D. Maria II encontra-se igualmente encerrado desde as 15h00 de hoje até às 06h00 de amanhã.
Famalicão: Casa da Memória Viva tem programa para auxiliar cuidadores informais e das pessoas que cuidam
Ao final da manhã do próximo sábado, no auditório da União de Freguesias de VN Famalicão e Calendário, a Casa da Memória Viva apresenta o Programa de Mentoria de Cuidadores de Pessoas com Demência, denominado “Vidas Partilhadas”.
Este projeto, que vem sendo trabalhado há meses, está a ser desenvolvido com a LembrArte – Equipa Terapêutica de Apoio à Demência, com o propósito de transformar a vida de oito cuidadores informais do concelho e das pessoas que eles cuidam.
O programa, que será apresentado em sessão pública, pretende responder ao que tem sido pedido à Casa da Memória Viva. Cabe à LembrArte, instituição com sede em Lousada, a direção técnica do programa que compreende a realização de 22 sessões, com periodicidade quinzenal e sempre ao sábado, às 15 horas. A participação é feita mediante candidatura (pré-inscrição), a apreciar pela direção técnica, e o pagamento de uma comparticipação nos custos do programa, todo ele centrado na pessoa que vive com demência e estruturado na aprendizagem e no desenvolvimento de competências pessoais dos cuidadores informais.
Famalicão: Detido por conduzir carro apreendido por falta de seguro
No passado sábado, um homem, de 32 anos de idade, foi detido, pela PSP, pelo crime de desobediência. Conduzia um veículo automóvel que se encontrava apreendido, por falta de seguro de responsabilidade civil.
O detido foi notificado para no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.
Famalicão: Mulher com cerca de 30 anos ferida após colisão em Joane
Na manhã desta segunda-feira, uma colisão entre dois veículos ligeiros na Avenida Doutor Mário Soares, em Joane, fez um ferido ligeiro.
O alerta foi dado por volta das 10h01 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, uma mulher com cerca de 30 anos, para o hospital de Famalicão.
Famalicão: Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro rendeu mais de 38 mil euros
O peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro rendeu em Famalicão 38.754,11 euros. A ação dos voluntários decorreu entre 30 de outubro e 2 de novembro de 2025, à porta das igrejas, cemitérios, espaços comerciais e de outros edifícios públicos.
O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão é, há já longos anos, responsável pela organização e dinamização do Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro na área do concelho.
Na sequência deste peditório, o Lions Clube de Vila Nova de Famalicão agradece a todos os voluntários, empresas, lojas, farmácias e academias que contribuíram com donativos ou acolheram os moedeiros da LPCC nos seus espaços, e que, de forma altruísta e generosa se associaram a nós e dedicaram o seu tempo e disponibilidade a esta causa.
“Contra o Cancro, Todos Contam”.
Famalicão: Candidatos às eleições do PSD definem estratégias
Os candidatos às eleições da Concelhia e da Distrital do PSD reuniram-se em Famalicão. Paulo Reis e Paulo Cunha, respetivamente, discutiram ideias e manifestaram apoio mútuo neste novo processo eleitoral, que decorre a 28 de fevereiro.
Paulo Reis concorre à Concelhia pela primeira vez, embora tenha feito já parte de algumas direções, inclusive foi vice-presidente num mandato de Paulo Cunha. O lema: “Mais fortes, mais unidos, por Famalicão” refere uma lista de consenso, na tentativa de agregar diferentes visões do partido e que na anterior eleição levaram à existência de duas listas. O candidato à Mesa do Plenário é David Vieira de Castro, militante de longa data.
Por sua vez, Paulo Cunha (ex-presidente de Câmara e também já liderou a concelhia do PSD) é o atual líder da distrital e pretende renovar mandato com o lema “União e Confiança”.
Para Paulo Reis, o apoio à candidatura “União e Confiança” «é natural e muito forte, ainda mais sendo liderada por um famalicense».
Já Paulo Cunha entende que a candidatura “Mais Fortes, Mais Unidos: Por Famalicão” é fundamental para «devolver a paz e a união a uma das maiores concelhias do PSD do país».
Este processo eleitoral, que se realiza no dia 28 de fevereiro para todos os órgãos concelhios e distritais do PSD, é resultado das alterações estatutárias e regulamentares aprovadas nos anteriores congressos e conselhos nacionais, promovendo alterações e uniformizando os calendários eleitorais.