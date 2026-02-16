Famalicão: Quatro títulos para o Liberdade

No passado domingo, em Vila Verde, na primeira edição da Corrida dos Namorados que serviu definir os campeões regionais de 5km de Estrada da Associação de Atletismo de Braga, Maria Rodrigues sagrou-se campeã de juniores e vice-campeã absoluta, enquanto que Inês Sousa foi vice-campeã sub-23 e Eduardo Salazar foi terceiro no mesmo escalão.

Evidência, ainda, para os resultados de Rodrigo Rouxinol (5º júnior), Tânia Silva (8º sénior e 2º regional), Daniela Costa (23º sénior e 8º regional), Ramiro Costa (27º sénior regional) e Ricardo Oliveira (10º veterano e 40.º regional).