A Associação de Boccia Luís Silva terminou, esta quinta-feira, a época na Liga INATEL Braga de Boccia Sénior e o saldo final são quatro vitórias e dois terceiros lugares. Na última jornada, no Pavilhão Municipal de Ferreiros, em Braga, a equipa famalicense conseguiu um bom resultado coletivo que valeu o segundo lugar no final da competição.

Nas seis jornadas desta competição e com as quatro vitórias e dois terceiros lugares, o treinador Luís Silva faz um balanço muito positivo da temporada. «Hoje fechamos o ciclo INATEL e viramos o nosso foco para as competições nacionais. Este é, sem dúvida, o nosso principal objetivo. A ABLS quer revalidar os títulos conquistados e continuar a afirmar-se no panorama nacional do Boccia».

Os próximos desafios estão já à porta, designadamente, a 23 e 24 de novembro, a Liga Boccia Sénior INATEL – Individual Nacional, no Luso; e a 26 e 27 do mesmo mês disputa a Taça da Liga de Equipas de Boccia Sénior, em Leiria.

A ABLS «pretende dar continuidade aos excelentes resultados alcançados, encarando estas competições com ambição, determinação e espírito de equipa».

A direção e equipa técnica agradecem a todos os patrocinadores e parceiros que continuam a acreditar neste projeto, bem como ao Município de Vila Nova de Famalicão, «pelo apoio fundamental ao desenvolvimento da modalidade e ao trabalho realizado em prol do desporto adaptado e sénior».