Famalicão: Quebraritmo continua a correr e já passou a maioridade

A Associação Quebraritmo celebrou, recentemente, 18 anos de existência. O clube, com sede em Arnoso Santa Eulália e presidido por Manuel Fernandes, tem tido um crescimento sustentado, sempre com o propósito de promover a prática desportiva, particularmente o trail, junto da comunidade.
O aniversário foi a 22 de março, num momento que juntou atletas, sócios e parceiros, entre os quais o presidente da União de Freguesias de Arnoso (Santa Maria, Santa Eulália) e Sezures, também representada pelo secretário do executivo.
Esta época, os atletas do clube vão disputar várias provas regionais e nacionais, com destaque para o Regional de Trail da AA Braga, Nacional de Montanha, e o Concelhio de Trail do qual a Quebraritmo é, também, uma das organizadoras.