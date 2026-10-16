O Campeonato Concelhio de Trail começou, no passado domingo, com o Trail Mosteiro de Arnoso, uma organização da Associação Quebraritmo, que reuniu cerca de 1500 participantes num percurso marcado pela diversidade das paisagens naturais e pelo património local.

Com partida junto ao emblemático Mosteiro de Arnoso Santa Eulália e chegada à Praia Fluvial, o percurso passou por vários pontos de interesse, entre os quais a Ecovia dos rios Guisande e Este, o Castro das Ermidas e o Buraco do Olheiro, além dos bosques, montes e campos agrícolas que marcam a paisagem local.

A organização faz um balanço «extramente positivo» e agradece o apoio de todas as instituições públicas e empresas que, com o seu contributo, tornaram possível o sucesso desta prova que é uma referência na promoção do desporto.

Recorde-se que esta jornada desportiva tinha várias vertentes competitivas: trail longo, 20km; trail curto, 12km; caminhada de 8km e o trail kids.

A próxima edição já tem data marcada: 10 de outubro de 2027.