Famalicão: Queda de árvore na origem de falhas de energia esta quarta-feira

O auditório da Escola Secundária Camilo Castelo recebeu, esta quarta-feira, o Congresso Internacional da Educação para a Diferença, momento inserido no 30º aniversário da AFPAD – Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência.

Esta iniciativa contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal, Ricardo Mendes, de Ricardo Sá, em representação do Instituto Português Desporto e Juventude, e do diretor do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, Carlos Teixeira que endereçaram palavras de reconhecimento e apreço por todo o percurso e trabalho realizado pela instituição. No congresso estiveram 120 participantes, com convidados nacionais e internacionais e um conjunto de especialistas na área da Deficiência e da Educação para a Diferença. Para Abraão Costa, este dia marcou o início de uma nova jornada da AFPAD «que se pretende que continue a ser inclusiva e diferenciadora».

A inclusão através do projeto Erasmus + e etwinning na área da deficiência; a Deficiência e as Artes Circenses com testemunhos reais, A comunicação não agressiva, A importância da Intervenção Precoce, das Terapias e do Diagnóstico, com exemplos reais e “Tenho um filho deficiente e agora” com testemunhos reais foram os temas abordados ao longo do dia. A iniciativa tornou-se, assim, num espaço de partilha, consolidando saberes técnico-práticos «que permitem contribuir para o avanço e melhoria das práticas centradas na pessoa com deficiência e incapacidade e para a sua inclusão ativa na comunidade», sublinhou Abraão Costa.

Ainda segundo o presidente da instituição o momento alto do dia foi a entrega dos prémios AFPAD, com a homenagem aos colaboradores com 25 anos de casa e a ex-colaboradores que terminaram o seu percurso profissional. «Foi um gesto simbólico que pretendeu reconhecer e agradecer toda a dedicação, empenho e valorização à AFPAD». Também foram homenageados os professores do Município que diariamente capacitam os jovens adultos da AFPAD.