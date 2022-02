Famalicão: Queima de Galheiro, Cozido à Portuguesa e Caretos da Ciclovia marcam Carnaval

A noite de Carnaval de Vila Nova de Famalicão foi suspensa, mas os famalicenses podem comemorar a data com a “Queima de Galheiro”, em Fradelos, com o Cozido à Portuguesa ou com os “Caretos na Ciclovia”.

A Queima de Galheiros inicia-se no dia 26 de fevereiro e termina no dia 1 de março. O evento, organizado pela Associação Juvenil de Fradelos – KOKLUS com o apoio do município, vai desenrolar-se no lugar de Ferreirinhos e na Quinta Sapugal, em Fradelos.

Na Quinta Sapugal, Tiago Pereiro e Sílvio apresentam Louceiro de Galhos, pelas 21h30, no dia 28 de fevereiro. No mesmo dia, pelas 22h30, decorre o baile de máscaras. No dia 1 de março, Toy inicia o seu concerto às 22h00. A Queima do Galheiro é às 23h15.

Em Ferreirinhos, no dia 26 de fevereiro, pelas 19h30, os famalicenses podem assistir a um concerto de música popular. No dia 28 de fevereiro, a atuação musical do Grupo Teixeira e Amigos junta-se às festividades. No dia 1 de março, realiza-se o Concerto Comunitário da Queima do Galheiro. No mesmo dia, Quim Barreiros insere-se também nos festejos, seguindo-se a Queima do Galheiro.

O Cozido à Portuguesa vai ser servido nos restaurantes da cidade no âmbito da iniciativa gastronómica Dias à Mesa. Os cidadãos podem experimentar o prato entre os dias 24 e 27 de fevereiro.

Os Caretos na Ciclovia vão invadir a via ciclo pedonal Famalicão – Gondifelos, no dia 27 de fevereiro. O encontro está marcado para as 09h00, nos Paços do Concelho.