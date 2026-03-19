Concelho, Eventos

Famalicão: Queima do Judas dia 5 de abril em Vermoim

A Comissão de Festas de Nossa Senhora da Rosário já anunciou a data para a Queima do Judas e Leitura do Testamento. A iniciativa vai decorrer no dia 5 de abril, no largo da capela de Vermoim, a partir das 21h00.

A animação está garantida com a presença do DJ Pedro Monteiro.

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Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira pode entrar na história do clube

O plantel do FC Famalicão pode entrar na história do clube… caso vença o Nacional. Se tal acontecer, alcança a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido pelo clube na principal prova nacional do futebol nacional.

O Estádio Municipal tem sido uma autêntica fortaleza. Foi aqui que o conjunto de Hugo Oliveira venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0), uma sucessão de quatro vitórias que iguala as épocas 1990/1991, 2019/2020 e na época passada.

É esperar pelo final da tarde do próximo sábado. Após o último apito do árbitro saber-se-á se um novo registo histórico passa a figurar no clube.

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes, mediante as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros.
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Vereador da Educação realça qualidade da Escola Profissional CIOR

A Escola Profissional CIOR recebeu, no dia 16 de março, a visita do vereador da Educação na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira, que assumiu neste mandato esta pasta. Uma oportunidade para conhecer as instalações, os cursos formativos e o perfil dos alunos.

Pedro Oliveira, acompanhado pelo presidente da CIOR, Amadeu Dinis, começou pelas instalações e espaços de formação do novo CET- Centro Tecnológico Especializado, na área industrial de metalurgia, metalomecânica e afins, onde são lecionados os cursos técnicos de Programação e Maquinação CNC e Desenho/Design Industrial e Projeto e Técnico de Soldadura, este último a iniciar no próximo ano letivo.

O responsável pela pasta da educação conheceu também as oficinas dos cursos de Técnico de Mecatrónica Automóvel, Técnico de Instalações Elétricas e Técnico de Eletrónica e Automação, em termos de espaços e equipamentos onde a componente prática assume um papel central na preparação dos alunos para o mercado de trabalho.

O vereador passou, ainda, pela sala do curso de Técnico de Auxiliar de Farmácia, um espaço que recria uma farmácia real, que lhe proporciona aos alunos experiências de aprendizagem muito próximas das condições e realidades que os esperam como profissionais. A comitiva observou, ainda, atividades dinamizadas pelos alunos do curso de Técnico de Animação e Mediação Comunitária.

Tanto Amadeu Dinis, presidente da direção da CIOR, como o vereador, Pedro Oliveira, realçaram a importância da Escola no Município e na Região, reconhecendo «a importância do ensino profissional na formação de técnicos altamente qualificados num mercado de trabalho cada vez mais exigente, inovador e competitivo, num tecido empresarial diversificado e moderno».

Famalicão: Benfica visita Academia na tarde sábado

A equipa B do Benfica visita a Academia do FC Famalicão, na tarde deste sábado, às 15 horas. O jogo, no campo n.º 1, é da jornada 9 de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão feminina.

As famalicenses estão no sexto lugar, com 6 pontos, enquanto que as benfiquistas são segundas, com 17 pontos. O FC Porto é líder, com 22 pontos.

Famalicão: Pedro Ramalho arbitra o jogo FC Famalicão x CD Nacional

Na tarde do próximo sábado, às 15h30, a contar para a jornada 27 da I Liga, o FC Famalicão recebe o CD Nacional, partida que será arbitrada por Pedro Ramalho. O árbitro da AF Évora terá como assistentes Diogo Pereira e Inácio Pereira: o 4.º árbitro é Bruno Costa.
O VAR/AVAR é da responsabilidade de Rui Soares e Márcio Azevedo.

A equipa de Hugo Oliveira está no sexto lugar, com 42 pontos, enquanto a formação de Tiago Margarido é décima sexta, com 22 pontos.

Na última jornada, o FC Famalicão venceu, 2-1, em Guimarães, o Vitória SC, enquanto que os visitantes foram derrotados, 1-0, pelo Estoril Praia. Na Liga o histórico mostra sete jogos entre as duas equipas, com 3 vitórias para FC Famalicão, 2 empates e 2 vitórias para os visitantes.

Famalicão: Equipa de futsal tem mais um jogo importante para a manutenção

Ao final da tarde de sábado, a partir das 18 horas, a equipa de futsal do FC Famalicão joga no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere, contra a equipa local. A partida é da 19.ª jornada do campeonato nacional, onde o conjunto famalicense luta pela sua sobrevivência na principal prova nacional.

O treinador Hugo Oliveira antecipa «muitas dificuldades», mas acredita ter a equipa «preparada e determinada». Faltam quatro jornada para o final da prova e «enquanto for possível, vamos acreditar e lutar», garante.

Recorde-se que o Famalicão é último da classificação, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas e está a dois pontos da AD Fundão, a primeira equipa fora da zona de despromoção.

O Ferreira do Zêzere está, tranquilo, no sexto lugar, com 24 pontos.

Lousado recebe caminhada solidária para apoiar tratamento de André Rebelo

Uma caminhada solidária vai realizar-se no próximo dia 28 de março, em Lousado, para apoiar André Rebelo, de 48 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, que está a lutar contra um cancro cerebral.

A iniciativa tem início no Parque do Souto, com concentração marcada para as 14h30 e arranque da caminhada às 15h00. A participação tem um donativo de cinco euros, designados simbolicamente como “5 passos”. As inscrições serão feitas no local e, no final da caminhada, será sorteado um cabaz de compras entre os participantes.

O objetivo é angariar fundos para ajudar André Rebelo a suportar os custos de tratamentos específicos, em Espanha, que representam um elevado encargo financeiro para a família.

Quem não puder participar na caminhada pode também ajudar através de donativo para o IBAN PT50 0193 0000 1051 0848 61615 ou através da página criada na plataforma GoFundMe.