O Serviço Municipal de Proteção Civil de Famalicão acaba de emitir um aviso, alertando a população que continua proibida a realização de queimas de sobrantes. Só a partir do dia 1 de novembro serão permitidas, mas sempre de acordo com as regras e condições de segurança em vigor.

A Proteção Civil alerta que apesar da descida das temperaturas, o risco de incêndio mantém-se, «pelo que é fundamental continuar a adotar comportamentos preventivos.

Portanto, só a partir de 1 de novembro será permitido fazer queimas, mas sempre na observância das regras aplicáveis.