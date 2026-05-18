Famalicão quer aliviar trânsito na Variante Nascente com ligação aérea ou subterrânea

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão pretende reduzir o trânsito no acesso Sul da Variante Nascente, em Calendário, através da criação de uma nova ligação à Estrada Nacional 14, em formato aéreo ou subterrâneo.

A proposta foi apresentada em Lisboa numa reunião entre o presidente da autarquia, Mário Passos, e o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. O Governo assumiu o compromisso de solicitar às Infraestruturas de Portugal um estudo de viabilidade sobre a intervenção.

O encontro incluiu também a ligação por metrobus entre Famalicão e Guimarães, projeto que a autarquia considera estratégico para a mobilidade regional e para a dinâmica económica do eixo urbano e industrial.

O tema enquadra-se na estratégia da CIM do Ave, que defende maior articulação entre territórios e sistemas de transporte.

Foram ainda abordados outros assuntos, como a eventual passagem da Avenida 9 de Julho para o domínio municipal e a criação de um novo nó de ligação na A7, na zona de Fradelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão.