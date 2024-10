Famalicão quer erguer monumentos de homenagem aos ex combatentes em todas as freguesias

O concelho de Famalicão vai homenagear os seus militares caídos em combate, com especial enfoque nos que participaram na Guerra do Ultramar. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Mário Passos, durante as comemorações do 14.º aniversário do Núcleo de Ribeirão da Liga dos Combatentes, que contou com a presença do Ministro da Defesa, Nuno Melo.

Segundo Mário Passos, estão previstos “mais seis ou sete” memoriais a serem erguidos em várias freguesias do concelho, com o objetivo de alcançar um total de 49 memoriais. O propósito é garantir que a memória coletiva dos que serviram em conflitos armados, como a Guerra do Ultramar, seja preservada em todas as comunidades locais.

O autarca revelou ainda a intenção de integrar o Museu da Guerra Colonial na gestão municipal, reforçando o compromisso da Câmara com a preservação desta parte da história.

O Ministro da Defesa, Nuno Melo, aproveitou a ocasião para anunciar medidas de apoio aos antigos combatentes, sobretudo na área da saúde, com a comparticipação de medicamentos e o acesso ao Hospital das Forças Armadas. As iniciativas foram bem recebidas pelos ex-combatentes, que viram nas palavras do ministro um sinal de reconhecimento e apoio.