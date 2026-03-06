Famalicão: «Queremos continuar a somar pontos e vitórias em casa»

Na noite desta sexta-feira, às 20h15, no Estádio Municipal, FC Famalicão e FC Arouca abrem a jornada 25 da I Liga. A equipa famalicense, depois do empate a zero, em Vila do Conde, com o Rio Ave, vai em busca da quarta vitória consecutiva em casa. Para tal terá de vencer um adversário que se reforçou bem no mercado de inverno, «com jogadores maduros e de qualidade. O Arouca vai trazer dificuldades, por isso, espero um jogo dividido e competitivo, mas esperamos ser melhores do que o adversário, olhando sempre para nós, com as nossas ideias, para continuarmos a somar pontos e vitórias em casa, que é o que temos conseguido nos últimos tempos», referiu Hugo Oliveira.
O treinador do Famalicão espera «um bom jogo entre equipas que gostam de jogar, que têm bons intérpretes e boas ideias. Podemos esperar um bom espetáculo que vai trazer emoção a quem vai assistir e que no final, os nossos adeptos, que têm estado sempre connosco, fiquem mais felizes. Voltamos a casa onde gostamos de jogar. Por isso, queremos dar-lhes essa felicidade».
Hugo Oliveira é, mais uma vez, obrigado a mexer no onze. Tom van de Looi e Sorriso cumprem castigo e o treinador vai chamar outros protagonistas à titularidade. «É mais uma oportunidade de mostrarmos que temos um plantel equilibrado e ideias coletivas bem vincadas, tal como aconteceu com o Rio Ave».
A proximidade ao quinto da classificação, Gil Vicente (34 pontos), não rouba a Hugo Oliveira o pragmatismo quanto ao futuro. «Os objetivos são os mesmos: o desenvolvimento e sermos cada vez melhores. O objetivo agora é ganhar ao Arouca e se acontecer estaremos mais perto de alcançarmos objetivos globais. Com esse sentimento, coisas boas vão chegar, certamente». O treinador olha para o horizonte e vê mais do que a pontuação. «Queremos preparar o presente e o futuro, não só no desenvolvimento do jogador, como também do clube, que está hoje mais preparado, é mais profissional e ambicioso. O treinador também tem de aprender hoje para ser melhor amanhã. É uma forma de viver ambiciosa e nós acreditamos muito nisso, que o futuro só possa ser positivo. Quando chegarmos ao final da época e fizermos o nosso balanço, acredito que estaremos todos muito felizes», considerou esta quinta-feira, na antevisão ao jogo com o Arouca.