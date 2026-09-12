«Queremos entrar com o pé direito na Liga Placard e sabemos que temos de estar a um nível muito elevado para trazermos coisas positivas de Vila do Conde». É desta forma que o treinador da equipa de futsal do Famalicão antecipa a partida de estreia. É este domingo, às 15 horas, no Pavilhão de Desportos de Vila do Conde, diante do Rio Ave.

Cláudio Martins – regresso após passagem pelo Torrense – vai liderar um plantel diferente da época passada, mas ainda com algumas caras conhecidas aquando da sua primeira passagem pelo Famalicão. Foi na época de subida de divisão, em 2024/2025, com o treinador a sair depois de garantir a luta pela subida de escalão.

Para a presente temporada o objetivo é a manutenção, evitando o sufoco vivido no final da época passada, com a permanência a ser garantida nos últimos segundos do último jogo do campeonato.

Em declaraões a CIDADE HOJE, após o jogo de apresentação, o capitão Ruizinho “promete” um passo de cada vez, «mas com ambição e honrando o FC Famalicão». Cláudio Martins antecipa uma equipa à imagem da mística dos adeptos.