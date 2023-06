Famalicão: Quinta edição do Trail das Eiras decide os novos campeões distritais

Há um campeão nacional famalicense de esgrima, na arma de sabre. Gustavo Bonifácio, atleta da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar, conseguiu o feito no final do mês de maio, no decurso do Campeonato Nacional sénior às três armas, que decorreu no Fundão.

Para alcançar o título, o famalicense eliminou, nos quartos de final, João Farinha (EsgrimAlgarve), por 15/8, nas meias finais, Fernando Araújo (BESSA), por 15/7 e, já no assalto da final, Frederico Mendonça (BESSA), por 15/8.

Gustavo Bonifácio sagrou-se campeão nacional com uma excelente prestação durante toda a prova, culminando com a sua subida ao tão desejado lugar no pódio e lidera o ranking nacional.

Por equipas, a Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar sagrou-se bicampeã nacional em sabre.

Foto: Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar