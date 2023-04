Famalicão: Quinta-Feira Santa com tremoços e rosquinhas em Joane

O Futebol Clube de Famalicão desloca-se, este sábado, a Paços de Ferreira para disputar com a equipa local a partida da 27.ª jornada da Liga Portugal Bwin, no Estádio Capital do Móvel, com pontapé de saída marcado para as 18 horas.

Os bilhetes já estão à venda (até às 12 horas do dia do jogo) na Loja Oficial do Famalicão, mediante as seguintes condições: bilhete – 10 euros; bilhete + transporte – 15 euros

As marcações para transporte (com saída agendada para as 16 horas de sábado) podem ser feitas até às 12 horas de sexta-feira (apesar de ser feriado, a Loja Oficial vai funcionar no horário habitual). O transporte estará dependente do número de inscrições.