Famalicão: Quinta Pedagógica de Bairro também tem uma Árvore da Liberdade

Esta quinta-feira, Dia Mundial da Árvore, o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, com ajuda de crianças, plantou mais uma Árvore da Liberdade. A iniciativa faz parte das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e vai repetir-se, até ao final do ano, em cada freguesia.

O momento teve lugar na Quinta Pedagógica de Bairro, no decurso do 2.º Encontro Concelhio das Eco-Escolas. O autarca reforça que «o trabalho de educação ambiental desenvolvido no âmbito do projeto Eco-Escolas tem gerado muitos e bons frutos no que diz respeito à sensibilização das nossas crianças para a sustentabilidade ambiental e o respeito pela biodiversidade e os ecossistemas».

Já a primeira Árvore da Liberdade foi plantada nos Paços do Concelho, no dia 25 de janeiro, com ajuda de alunos do Agrupamento de Escolas Terras do Ave. A este ato simbólico associaram-se alguns dos elementos da comissão de honra das comemorações, entre eles os ex-presidentes de Câmara Agostinho Fernandes e Armindo Costa.