Famalicão: Quotas de 2023 já estão em pagamento

Meia Maratona de Famalicão e prova de 10 km já com 2700 inscritos

Já estão inscritos 2700 atletas para a meia maratona de Famalicão e para a corrida e caminhada de 10 km. A 8.ª meia maratona vai para a estrada no domingo, dia 27 de novembro, com arranque às 9h30, da Avenida do Brasil.

A novidade deste ano é mesmo a corrida de 10 km, com percurso na cidade. A passagem dos 6 para 10 km tem como objetivo integrar a prova no calendário da Federação Portuguesa de Atletismo.

A verdade é que já estão inscritos para os 10 km atletas como André Silva, Jéssica Pontes e Doroteia Peixoto.

Esta segunda-feira, na apresentação da prova, que decorreu nos Paços do Concelho, Jorge Teixeira, da RunPorto, entidade organizadora, explica que esta alteração ao traçado traz a perspetiva de uma corrida mais rápida, ao agrado dos atletas.

Os restantes km para completar a meia maratona estendem-se pela estrada 206 até S. Cosme do Vale. O percurso mais rápido vai permitir que o recorde possa ser batido. Recorde-se que as melhores marcas ainda são da 1.ª edição (2014), de Rui Pinto (01:05:15) e de Marta Mekonen (01:13:34).

O município de Famalicão é um parceiro importante da organização, pelo apoio financeiro de 30 mil euros e ajuda logística. O vereador do desporto, Pedro Oliveira, realça o prestígio da prova para Famalicão, tanto do ponto de vista desportivo como económico.

Este ano, a RunPorto tem uma nova aplicação disponível no Google Play e App Store que permite consultar todas as informações sobre a meia maratona de Famalicão. Está também disponível um serviço de Live Tracking que permite fazer o acompanhamento em tempo real dos atletas durante a prova.

Inscrições ainda disponíveis até 22 de novembro, em www.runporto.com.