Famalicão: RACLAC promove a plantação de 500 árvores autóctones

Voluntários da Raclac, unidos com a Quercus (Projeto Floresta Comum), vão plantar este sábado, 500 árvores nos terrenos que circundam esta empresa, na freguesia de Cruz. Estão unidos nesta missão 70 trabalhadores da RACLAC, que se voluntariaram para o efeito, mais 80 crianças e os pais da EB de Cruz, incluindo o presidente da Junta local.

Esta ação de plantação de árvores autóctones portuguesas pretende recuperar uma área de cerca de 2.500 m2. Neste espaço está prevista, ainda, uma área reservada de 500 m2 para constituição futura de prado, lago e áreas de lazer. Assim nascerá o bosque Raclac.

Sabe-se que a recuperação da floresta com espécies autóctones é de extrema importância porque estão mais adaptadas às condições do solo e do clima do território, por isso são mais resistentes aos incêndios, pragas, doenças, longos períodos de seca ou de chuva intensa, em comparação com espécies introduzidas.

Dia 18 de março fica como arranque do Bosque Raclac. Um dia que será marcado pela partilha e por uma lição importante de paciência (para acompanhar o crescimento das árvores ao longo do tempo), consciencialização ambiental, responsabilidade e amor pela natureza.