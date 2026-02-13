Famalicão: Rafa avisa Sporting: «estamos confiantes e vamos dar luta» c/vídeo

«Um jogo difícil, contra o bicampeão, ambiente exigente, mas que nós gostamos de jogar. Acreditamos no nosso trabalho, nas nossas ideias e estamos confiantes que vamos dar luta». É desta forma que Rafa Soares antecipa o jogo com Sporting, da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic, às 20h30 de domingo, no Estádio José Alvalade.
O defesa esquerdo, que já esteve em 12 jogos na presente edição da I Liga, reforça que o Famalicão acredita nas suas ideias, «porque somos equipa, somos família» e «vamos chegar longe esta época», antecipa. De regresso ao Sporting «vamos para complicar o jogo. O Sporting tem decidido jogos nos últimos minutos, mas quem sabe seremos nós a contrariar essa tendência». Por outro lado, não vê facilidades apesar de ausências na equipa adversária. «Nós temos as nossas. Eles têm um plantel grande e de qualidade e não é por alguma ausência que serão menos fortes».
Deixou, também, um repto aos adeptos famalicenses. «Não está fácil, com as condições que temos tido em Portugal, mas espero que se façam ouvir, porque são sempre um grande apoio para nós», pediu Rafa.
Confira, no vídeo, o total das declarações de Rafa Soares.