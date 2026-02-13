Famalicão: Rafa avisa Sporting: «estamos confiantes e vamos dar luta» c/vídeo

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão, que celebram 135 anos, vão ter uma escultura de homenagem à sua atividade e longevidade. O monumento, da autoria do escultor famalicense João Costa, vai ser colocado na nova Rotunda da Avenida dos Descobrimentos.

Essa escultura e o seu custo foram aprovados em reunião da Assembleia dos Bombeiros de Famalicão. A corporação, por sua vez, solicitou apoio à Câmara Municipal de Famalicão.

A proposta foi à última reunião de Câmara. A maioria PSD/CDS e Chega votaram a favor. O presidente da Câmara diz que apoia de «bom grado» e sem retirar outros apoios que já existem para as três corporações. «A história, o sentimento, o orgulho e o reconhecimento também devem estar retratados no espaço público», afirma.

O PS votou contra. Os vereadores socialistas rejeitaram o orçamento de 90 mil euros para uma escultura. Sublinhando que esta posição não é contra a homenagem nem contra a instituição em causa, mas sim contra a prioridade atribuída a este investimento. Defendem que esse montante poderia ser canalizado para a aquisição de equipamentos de proteção individual, reforço de meios operacionais ou outras formas de apoio direto às associações de bombeiros.

O presidente da Câmara Municipal demonstrou indignação perante a recusa do PS em apoiar uma homenagem a uma corporação de bombeiros que é centenária. «Não compreendo críticas porque uma corporação de bombeiros é um pilar para a nossa segurança, para o nosso socorro, para a nossa tranquilidade enquanto pessoas e cidadãos», sublinhou Mário Passos. «Pôr em causa um trabalho de 135 anos de uma corporação, em que muitos homens e mulheres tiveram uma entrega total, de demonstração de altruísmo» é algo que o edil não percebe. Diz Mário Passos que a escultura, além de embelezar a rotunda, é uma forma de dizer «obrigado» a gerações de homens e mulheres que, «de forma voluntária», ajudaram Famalicão a manter-se mais seguro.

Segundo Eduardo Oliveira, «o PS é defensor de que os nossos bombeiros devem ser homenageados pelo que fazem. Mas consideramos que a melhor homenagem é melhorar as suas condições de trabalho. Não podemos aceitar um investimento de 90.000 euros numa escultura, quando conhecemos as necessidades reais e as dificuldades que muitas famílias famalicenses enfrentam», sublinha.