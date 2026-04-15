Famalicão: Rafa sente «um enorme orgulho» pelos 50 jogos ao serviço do FC Famalicão

O defesa esquerdo, que chegou na época 24/25, cumpriu, na noite da passada sexta-feira, frente ao Moreirense, com a assistência para o golo do empate, o 50.º jogo ao serviço do FC Famalicão.

Rafa Soares, de 30 anos, diz sentir «um orgulho enorme» e espera continuar a ajudar o emblema famalicense.

Quando questionado qual seria o jogo mais especial até agora, o lateral referiu que é o empate frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, pela forma como aconteceu essa igualdade já nos minutos finais.

Relativamente às expectativas para a fase final da época, o atleta afirma que se a equipa continuar a confiar na ideia «irá ser feliz» e alcançar os objetivos.

No ano passado, o FC Famalicão já tinha batido alguns recordes do clube na I Liga, este ano Rafa Soares espera que «no final de época possamos fazer contas e bater outros».

Ao FC Famalicão, Rafa Soares, que é natural de Marco de Canaveses, só tem a agradecer a todas as pessoas que lá trabalham desde «staff, até às pessoas da nutrição, da cozinha, roupeiros, tudo fantástico».

Na época passada cumpriu 28 jogos e duas assistências; esta temporada já esteve em 22 encontros e é responsável por três assistências, a última na noite da passada sexta-feira.

Tiago Torres