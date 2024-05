Wagner Castro, atleta do Clube Cultura e Desporto Ribeirão, em representação da Associação de Atletismo de Braga, conseguiu um novo recorde pessoal, no salto em altura, com 1.80, no decurso do Nacional Olímpico Jovem, que decorreu no passado fim de semana, em Lagoa, Algarve. No cômputo geral, foi o sétimo melhor saltador da prova.

O jovem atleta tem já um historial de convocatórias no seu percurso, incluindo o Mundial de Desporto Escolar, realizado no ano passado no Rio de Janeiro, Brasil, no qual foi medalhado na prova de salto em comprimento.