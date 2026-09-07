A Associação Guias de Portugal elegeu, no dia 5, a nova Comissária Regional (Braga) para o triénio 2026-2029.

Rafaela Maria Leite da Silva assume a liderança regional com o compromisso de continuar a fortalecer o Guidismo na região.

Rafaela Silva, natural de Vila Nova de Famalicão, 29 anos, integra a Associação Guias de Portugal desde setembro de 2002, tendo iniciado o seu percurso na 1.ª Companhia de Riba de Ave. Ao longo de mais de duas décadas de dedicação ao Guidismo, assumiu diversas responsabilidades e participou ativamente em projetos. Em setembro de 2020, foi convidada a integrar a Equipa Regional, como Delegada Regional do Ramo Caravela da Região de Braga e em setembro de 2023, como Comissária Regional Adjunta e Secretária Regional, funções que desempenhou até à sua eleição.

Sob o lema «Liderar é inspirar os outros a descobrirem o melhor de si», a nova Comissária Regional apresenta um projeto assente nos pilares: “Capacitar, Liderar e Transformar”, procurando consolidar um Guidismo cada vez mais inspirador, inovador e transformador.

Entre as principais prioridades para este triénio destacam-se o reforço dos valores fundamentais do movimento, proporcionar a oportunidade a mais raparigas e jovens mulheres de experienciar o Movimento, continuar a privilegiar o acampamento para a formação e capacitação e difundir as novas oportunidades à participação de dimensão internacional.

A Equipa Regional para o triénio 2026-2029 é constituída por: Rafaela Silva, comissária regional; Patrícia Ribeiro, comissária regional adjunta; Mónica Costa, delegada especial para o Crescimento e Sustentabilidade; Francisca Pereira, delegada regional do Ramo Avezinha; Joana Mendes, delegada regional do Ramo Aventura; Beatriz Vilas, delegada regional do Ramo Caravela; Inês Magalhães, delegada regional do Ramo Moinho.

Recorda-se que a Associação Guias de Portugal é o mais antigo e maior movimento feminino de juventude no país, estando igualmente e fortemente representada na Região de Braga, promovendo há quase um século a educação não formal de raparigas e jovens mulheres através do método guidista, assente em valores como o serviço, a liderança, a cidadania ativa e o respeito pelo próximo e pela natureza.