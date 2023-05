Famalicão: Raias Poéticas de 25 a 27 de maio

De 25 e 27 de maio, a Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e a Casa do Artista Amador, na freguesia do Louro, recebem a 12.ª edição das Raias Poéticas: Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento. O evento é organizado pela Associação Raias Poéticas, tem curadoria de Luís Serguilha, e conta com o apoio do Município.

As Raias Poéticas arrancam no dia 25, com ‘Raias Rítmicas’, na Casa do Artista Amador, pelas 21 horas, com Maria Fátima Cardoso e Orlando Alves, seguido de ‘A duração na LEITURA’, com Pedro Telmo Araújo, Raquel Patriarca e Minês Castanheira, e ‘Árvores e Outras Espécies de Verso’, também com as duas últimas.

O dia 26 é na Casa das Artes, com ‘LIMIAR 2’, pelas 17h00, com o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, do diretor do teatro municipal, Álvaro Santos, e do curador de arte, poeta e ensaísta, Luís Serguilha.

Estes encontros também contemplam as ‘Raias Sonoras’ e ‘Dobra de Pensamento’, com investigadores e artistas nacionais e internacionais, ao longo dos dias 26 e 27 de maio, na Casa das Artes.

Toda a programação pode ser consultada em www.famalicao.pt/12o-edicao-das-raias-poeticas-afluentes-ibero-americanos-de-arte-e-pensamento