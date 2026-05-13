Famalicão: Raias Poéticas regressam a Famalicão nos dias 29 e 30 de maio

A 15.ª edição das “Raias Poéticas” traz a Famalicão dezenas de escritores, pensadores, poetas e investigadores de todo o mundo. Vai decorrer nos dias 29 e 30 de maio, na Casa das Artes.
O encontro internacional “Raias Poéticas: Afluentes Ibero-Afro-Americanos de Arte e Pensamento” é uma iniciativa promovida pela associação Raias-Poéticas com o apoio da Câmara Municipal e curadoria do escritor famalicense Luís Filipe Serguilha.
O evento, de entrada gratuita, arranca sexta-feira, dia 29 de maio, às 16h00, com as intervenções do presidente da autarquia, Mário Passos, do curador Luís Serguilha e do diretor da Casa das Artes, Álvaro Santos. O primeiro dia contará ainda com as “Raias Sonoras” e o painel “Dobra de Pensamento”, com os investigadores João Albuquerque e Abreu Paxe. O encontro termina no sábado, dia 30, destacando-se o momento “Poesia e Pensamento”, pelas 17h30, com o filósofo José Gil e a professora Ana Godinho.
O programa detalhado encontra-se disponível em www.famalicao.pt/comunicacao/agenda