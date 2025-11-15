Famalicão: Raio deixa Igreja de Portela com vários estragos

A forte intempérie que atingiu a região durante a madrugada deste sábado provocou vários danos na Igreja de Portela, em Famalicão. O momento mais marcante ocorreu às 6h20, quando um radio atingiu a cruz daquele espaço religioso.

Para além da cruz, foram registados estragos no telhado e na instalação elétrica. Pouco tempo depois do incidente, várias pessoas e entidades mobilizaram-se com o objetivo de repor a normalidade o mais rápido possível.

A cruz foi removida com recurso à ajuda e meios dos Bombeiros Voluntários de Famalicão. Entretanto já se procederam aos trabalhos de substituição das telhas danificados e reposição da instalação elétrica.