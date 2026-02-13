Famalicão: Rali adiado para outubro

Este domingo, a seleção nacional, liderada por Daniela Pereira (ao centro da foto), vai disputar a Taça das Nações Júnior Feminina, que se realiza em Andaluzia, Espanha.

Com esta participação «pretende-se proporcionar às atletas a possibilidade de estar num pelotão muito competente, com as melhores juniores do mundo e o contacto com essa realidade. As nossas atletas vão perceber qual o ritmo, ao nível internacional, de uma corrida com características muito específicas, visto que vão ser muitos os quilómetros em terra batida», adiantou a treinadora famalicense, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Para a selecionadora nacional, um bom resultado nesta fase embrionária da seleção nacional «poderá não ser o mesmo para o público em geral. Acabarem todas classificadas e, se possível, com o pelotão seria perfeito. Espero, também, que venham com uma bagagem maior do que a que tiveram até agora», frisou.

Recorde-se que nos dois últimos anos a seleção feminina não participou na Taça das Nações, sendo este um momento importante, até porque a prova é de categoria UCI.