No próximo fim de semana realiza-se a edição 40 do Rali de Famalicão. Para a prova famalicense, uma das mais relevantes da região, estão inscritas 75 equipas que vão percorrer as oito classificativas que vão passar por 16 freguesias.

A prova começa ao início da tarde tarde deste sábado, 10 de outubro, e prolonga-se até ao início da tarde de domingo, quando serão entregues os prémios, cerimónia que vai decorrer na Praça-Mercado. Antes e ao longo de oito classificativas, incluindo a City Stage (Ribeirão-Central Park), as equipas vão

andar por Arnoso Santa Eulália, Jesufrei, Lemenhe, Mouquim e Louro; Cabeçudos e Esmeriz; Ribeirão e União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário; Landim, Ruivães, Castelões e Mogege; Vilarinho das Cambas, Outiz, Cavalões e

Fradelos, num total de 57,79 km

cronometrados.

A prova conta para o Campeonato de Ralis do Norte, 2RM e feminino e os percursos são, na maioria, conhecidos dos pilotos, embora a organização, que pertence ao Team Baia, revele que haverá desafios e novidades.

A City Stage de 1,5 km é na noite do primeiro dia, no Central Park. Para além da passagem dos concorrentes, também pode ver espetáculo de kartcross e drift.

Também no Central Park estará uma funzone com exposições motard, viaturas clássicas, super cars, camiões e atividades infantis «Sendo 40 anos, vamos fazer uma grande festa no Central Park», afirma Sérgio Aguiar, da organização Team Baia.

Sobre o rali, Aguiar frisa que a organização «vai demonstrar aos famalicenses que somos capazes de fazer mais um grande

rali». O início simbólico da prova será junto à Praça-Mercado e a entrega de prémios está marcada para domingo, pelas 13 horas, no mesmo local.

A prova terá uma vertente solidária, a favor da menina Maria Luísa que sofre de uma doença rara. «Vamos ajudar e esperemos que a população também esteja sensível», afirmou Sérgio Aguiar.

Uma última palavra para a segurança, com o alerta da organização e das forças de segurança de que o público deve obedecer a todas as indicações.