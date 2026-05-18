Famalicão: Rancho de São Miguel o Anjo celebrou 51 anos e fez a festa

A Praça/Mercado de Vila Nova de Famalicão foi palco, na tarde deste domingo, do festival realizado pelo Rancho Folclórico de São Miguel o Anjo – Calendário, integrado nas comemorações do seu 51.º aniversário e perante uma grande plateia de apreciadores.

Após a colocação de fitas e a entrega de lembranças alusivas a todos os grupos participantes, seguiu-se a atuação do rancho aniversariante, bem como do Rancho Folclórico e Etnográfico de São Miguel de Anreade – Resende; Grupo Folclórico Danças e Cantares de Modivas – Vila do Conde; Rancho Folclórico Santo André de Vila Boa de Quires – Marco de Canaveses; e Rancho Etnográfico Danças e Cantares de Santiago de Bougado – Trofa.

Foram também agraciados com lembranças alusivas ao evento Pedro Oliveira, vereador do Município de Vila Nova de Famalicão; Isabel Pimenta, membro do executivo da Junta da União de Freguesias de Famalicão e Calendário; Miguel Ângelo Oliveira, conselheiro técnico da Federação do Folclore Português na região do Minho; José Silva, administrador da página Só Folclore; e Manual Sanches, locutor da Rádio Cidade Hoje e apresentador do evento.

No final, realizou-se o sorteio dos prémios: 1.º prémio, n.º 1493 – um televisor LCD; 2.º prémio, n.º 1850 – um presunto; e 3.º prémio, n.º 1407 – um micro-ondas.