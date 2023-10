Famalicão: Rancho Folclórico de Oliveira Santa Maria realiza desfolhada

Teatro N’Aldeia, iniciativa do Município de Vila Nova de Famalicão que acontece até dia 17 de dezembro, prossegue este fim de semana com várias sessões.

Esta sexta-feira, às 21h30, o Auditório António Gomes, em Avidos, recebe “Salsada de Comédia”, pela Amarcultura. No sábado, às 16 horas, o salão paroquial de Abade de Vermoim é palco para a peça “Um hotel modelo”, pelo Greculeme. Ainda no sábado, às 21h30, o teatro pode ser presenciado na Casa do Povo de Ruivães, com a peça “O Lobisomem”, pelo Grutaca, e em Bairro, no salão paroquial, com “Uma caixa de poderes para mudar o mundo”, pela PASEC.

No domingo, às 16 horas, o Núcleo de Teatro AC Vermoim apresenta no salão paroquial de Calendário a peça “A verdadeira história do lobo mau”. O espetáculo é às 16 horas.

Todas as sessões são de entrada livre.

