Famalicão: Rancho Regional de Fradelos de luto pelo falecimento do seu diretor

A freguesia de Pousada de Saramagos tem, desde esta quarta-feira, uma loja Continente Bom Dia. Com 1617m2, 80 lugares de estacionamento e que contará com quatro postos de carregamento para veículos elétricos, o espaço comercial está situado na Avenida da Riopele, junto à Estrada Nacional 206.

Para assinalar a chegada à região, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras com bens essenciais às instituições apadrinhadas pela nova loja: o Centro Social Paroquial de Requião, o Centro Social da Paróquia de S. Martinho de Pousada de Saramagos e a Instituição Animal Sociedade Protetora dos Animais, de Guimarães.

Na vertente ambiental, o espaço tem painéis solares fotovoltaicos na cobertura da loja e no parque de estacionamento, o que representa cerca de 45% do consumo total da loja, garantindo a sua autossuficiência num período superior a 8 horas num dia de boa radiação solar. A loja dispõe, também, de lâmpadas de baixo consumo, 100% LED, para iluminação e equipamentos de controlo e redução de consumos excessivos de água.

No Continente Bom Dia Pousada de Saramagos os consumidores podem, também, utilizar sacos reutilizáveis na compra de fruta, legumes ou padaria, como também caixas reutilizáveis em charcutaria e take away. Destaque, ainda, para os produtos frescos e da época sempre disponíveis, desde as frutas e legumes, à padaria, talho e peixaria que a loja disponibiliza, com produtos nacionais. Com 60 colaboradores, a loja funciona, diariamente, das 8h00 às 21h00.

A inauguração do espaço é assinalada com uma campanha de 10% de desconto em Cartão Continente, em toda a loja, até domingo, dia 24 de dezembro, e que acumula com as promoções em vigor. A abertura em Pousada de Saramagos «representa a aposta do Continente na proximidade com os nossos clientes, colocando-os sempre no centro do negócio, para lhes proporcionar a melhor proposta de valor e experiência da marca, através das nossas lojas. Queremos oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis às famílias e continuar a receber o carinho que temos tido nestes mais de 38 anos», explica a Diretora de Loja, Rita de Azevedo, na empresa há 20 anos.