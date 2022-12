Famalicão: Rapariga de 16 anos em estado grave depois de ser atropelada na Av. Marechal Humberto Delgado

Esta segunda-feira, dia 12, o deputado à Assembleia da República, Eduardo Oliveira, esteve em escolas de Famalicão e Guimarães, em iniciativas no âmbito do programa Parlamento dos Jovens.

Pela manhã, Eduardo Oliveira esteve com os alunos da Escola Básica de Ribeirão, e durante a tarde na Escola Básica de Gil Vicente, em Urgeses, Guimarães.

Em Ribeirão, o deputado eleito pelo PS participou num debate com alunos do 2.º e 3.º ciclos sobre o tema “Saúde Mental nos Jovens. Que desafios? Que respostas?”. Os alunos participaram no debate, colocando dúvidas, como por exemplo sobre bullying.

«Não há nada melhor do que trabalhar com aqueles que são o futuro do país», referiu Eduardo Oliveira a propósito da sua participação nas duas sessões do Parlamento dos Jovens. Sobre o tema em debate, salientou que «a saúde mental dos mais jovens deve ser uma preocupação das famílias, da comunidade escolar e da sociedade».

«Vivemos num mundo onde os jovens estão sujeitos a diversos tipos de pressão e estão a aprender a relacionar-se consigo mesmos e com os outros. É preciso que saibam que não estão sozinhos e que recebam orientações para saber lidar com situações desafiadoras», referiu o deputado.

Recorde-se que o programa Parlamento dos Jovens é organizado pela Assembleia da República, em colaboração com outras entidades, com o objetivo de promover a educação para a cidadania e o interesse dos jovens pelo debate de temas de atualidade.