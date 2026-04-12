Famalicão: Rastreio ao AVC no centro da cidade

FC Famalicão tem mais um cinquentenário
Rafa Soares cumpriu, na noite da passada sexta-feira, na partida com o Moreirense, o jogo 50 ao serviço do FC Famalicão. O defesa esquerdo celebrou a efeméride com a assistência para o golo de Pedro Santos que valeu o empate (num jogo de muitas oportunidade falhadas) com a formação de Moreira de Cónegos.
Rafa, de 30 anos, chegou ao Famalicão na época passada e cumpriu 28 jogos e duas assistências; esta temporada já esteve em 22 encontros e é responsável por três assistências, a última na noite de sexta-feira.
O jogador, que é natural de Marco de Canaveses, chegou a Famalicão no verão de 2024, proveniente dos gregos do PAOK.
Famalicão: Aranda, “o agente provocador”, está de volta à ação
O jogador com mais dribles eficazes na edição anterior do campeonato, aquele «que faz um contra um, que arranca, que para, que traz aquela arte do engano que nós sempre gostamos de ver no jogador talentoso», como disse há meses Hugo Oliveira, está de regresso aos relvados, quase um ano depois. Aconteceu na noite da passada sexta-feira, na receção ao Moreirense.
Depois de ter saído do boletim clínico, antes do jogo disputado no Estádio do Dragão, foi uma questão de dias para Óscar Aranda regressar aos convocados, após a longa paragem – desde julho do ano passado – devido a grave lesão no joelho..
Aranda entrou aos 74 minutos para felicidade dos adeptos e do treinador que passa a ter uma opção – e que opção – para o que falta do campeonato. Hugo Oliveira referiu que «é bom tê-lo de volta. É um jogador muito importante para nós; foi o melhor driblador da época passada. Tê-lo connosco, novamente com saúde, é fabuloso. Com o tempo, vai voltar a viver os seus momentos», acredita o técnico do FC Famalicão.
O extremo/avançado teve a sua última aparição precisamente no Estádio Municipal, no último encontro da época passada, na receção ao Casa Pia. Foi em maio de 2025.
Na preparação para a edição 2025/26 da I Liga, o jogador formado no Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho e foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Seguiu-se a recuperação, dura e muito longa, mas Aranda aí está. E a confiança no jogador é tanta que a SAD anunciou a 1 de abril deste ano, a renovação com o jogador até 2028.
Motos clássicas e convívio marcam encontro dos Escorpiões a 2 de maio
O Motoclube Escorpiões volta a organizar mais uma edição da concentração de motas clássicas, marcada para o dia 2 de maio, na sede do clube.
O evento promete reunir máquinas cheias de história, num dia dedicado ao convívio, à paixão pelas duas rodas e ao espírito de amizade que caracteriza esta comunidade. A iniciativa é aberta a todos os amantes de motas antigas.
O programa arranca às 09h00 com a concentração dos participantes, seguindo-se um passeio às 10h00. Pelas 11h30 está previsto um lanche convívio, com o passeio a continuar às 12h30. O almoço encerra a jornada, a partir das 14h00.
As inscrições estão disponíveis online e a organização convida todos os interessados a juntarem-se a esta viagem no tempo, onde cada quilómetro traz novas histórias para contar.
De Famalicão ao Sameiro: Grupo “Peregrinos de Famalicão” caminhou durante toda a madrugada
O grupo “Peregrinos de Famalicão”, amplamente reconhecido pela organização, ao longo de vários anos, da tradicional peregrinação a Fátima, voltou a reunir fiéis para mais um momento de fé e devoção.
Desta vez, a iniciativa levou os participantes até ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, numa caminhada noturna marcada pelo espírito de união e sacrifício.
A peregrinação teve início perto da meia-noite deste domingo, com partida junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, num percurso a rondar os 25 quilómetros. Ao longo de cerca de seis horas, os peregrinos enfrentaram o trajeto com determinação, num ambiente de reflexão e partilha.
No total, participaram quase meia centena de peregrinos, que se juntaram nesta jornada espiritual.
Peregrinos do grupo “Caminhar na Fé” caminham esta madrugada até ao Santuário de Santa Rita
O Grupo “Caminhar na Fé”, conhecido pela participação na grande peregrinação anual que organiza a Fátima, caminham, na madrugada deste domingo, desde Vila Nova de Famalicão, até ao Santuário de Santa Rita, em Ermesinde.
A saída de Vila Nova de Famalicão deu-se na igreja de Antas. O grupo faz pausas para o reabastecimento antes de concluir o percurso desta a rondar os 30 quilómetros.
Entre elementos de apoio à logística, organização e peregrinos estiveram envolvidas várias dezenas de pessoas.
Grupo tenta assaltar restaurante no centro de Famalicão e ainda é perseguido
Uma tentativa de assalto a um restaurante na Praça D. Maria II, no centro de Famalicão, foi travada na última noite, após a intervenção de populares.
De acordo com informações recolhidas no local, um grupo de três homens preparava-se para lançar um objeto contra a porta do estabelecimento, com o objetivo de a partir e aceder ao interior. A ação acabou por ser interrompida por pessoas que se encontravam num espaço vizinho e que estranharam as movimentações, dando o alerta.
Confrontados, os suspeitos colocaram-se em fuga a pé, tendo ainda sido perseguidos por testemunhas. Apesar da tentativa de interceção, os homens conseguiram escapar na zona do Campo da Feira.
A Polícia de Segurança Pública esteve no local e desenvolveu diligências no sentido de localizar os suspeitos.
O método utilizado apresenta semelhanças com um assalto recente a uma loja Wells, ocorrido esta semana a poucos metros da mesma praça, onde também atuaram três indivíduos e foi utilizado um objeto para forçar a entrada no estabelecimento.