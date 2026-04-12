Famalicão: Rastreio ao AVC no centro da cidade

O jogador com mais dribles eficazes na edição anterior do campeonato, aquele «que faz um contra um, que arranca, que para, que traz aquela arte do engano que nós sempre gostamos de ver no jogador talentoso», como disse há meses Hugo Oliveira, está de regresso aos relvados, quase um ano depois. Aconteceu na noite da passada sexta-feira, na receção ao Moreirense.

Depois de ter saído do boletim clínico, antes do jogo disputado no Estádio do Dragão, foi uma questão de dias para Óscar Aranda regressar aos convocados, após a longa paragem – desde julho do ano passado – devido a grave lesão no joelho..

Aranda entrou aos 74 minutos para felicidade dos adeptos e do treinador que passa a ter uma opção – e que opção – para o que falta do campeonato. Hugo Oliveira referiu que «é bom tê-lo de volta. É um jogador muito importante para nós; foi o melhor driblador da época passada. Tê-lo connosco, novamente com saúde, é fabuloso. Com o tempo, vai voltar a viver os seus momentos», acredita o técnico do FC Famalicão.

O extremo/avançado teve a sua última aparição precisamente no Estádio Municipal, no último encontro da época passada, na receção ao Casa Pia. Foi em maio de 2025.

Na preparação para a edição 2025/26 da I Liga, o jogador formado no Real Madrid sofreu uma grave lesão no joelho e foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Seguiu-se a recuperação, dura e muito longa, mas Aranda aí está. E a confiança no jogador é tanta que a SAD anunciou a 1 de abril deste ano, a renovação com o jogador até 2028.