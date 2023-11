Famalicão: Raul Meca agradece confiança da direção do Riba d´Ave Hóquei Clube

Raul Meca, treinador do Riba d´Ave Hóquei Clube, publicou nas redes sociais uma mensagem emotiva, a propósito do seu pedido de demissão que a direção do clube, por unanimidade, não aceitou.

Após a derrota caseira com o FAC, no sábado passado, e incapaz de «separar o treinador, do adepto e das amizades que tenho», tomou a decisão «mais difícil da minha vida desportiva: apresentei a minha demissão perante os meus atletas». Pretendia «deixar a direção decidir o futuro do clube e se eu fosse parte do problema, sairia como treinador», mas garante que «permaneceria o adepto e as amizades».

A direção não aceitou o pedido. «Nunca, em momento algum, nestes 10 anos de RAHC senti tanto apoio. As mensagens, as chamadas, as visitas a casa que recebo, são muito claras e tocam-me muito», agradece.

Raul Meca reconhece que há muito a fazer como treinador do Riba d’Ave Hóquei Clube «e nunca me senti com tanta vontade e com tanta responsabilidade de retribuir a confiança e o carinho que recebi nestes dias, por parte dos meus jogadores, da direção e dos adeptos». Agradece o reforço de confiança de todos, garante que continuará a ser o último a abandonar o campo e pede que todas as críticas sejam dirigidas a si, «porque os meus atletas são o reflexo do meu trabalho; portanto, se em algum jogo estivermos menos bem, a culpa será exclusivamente minha. Aos meus homens, obrigado».

Com oito jornadas disputadas no nacional de hóquei em patins o Riba d´Ave/Sifamir soma apenas três pontos, ocupando antepenúltimo lugar da classificação.

Foto: Raul Meca Lopes (reprodução Facebook)