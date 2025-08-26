Famalicão: Raul Pereira regressou à competição na Aves Especial Sprint

Após 11 anos de ausência, o piloto famalicense Raul Pereira voltou a competir. Ao volante de um Peugeot 106 GTI, participou na Aves Especial Sprint, prova que decorreu no início de agosto. Terminou no 11.º lugar da geral e 5.º da classe, resultados que considerou muito positivos.

«A primeira passagem foi difícil porque tive de me adaptar rapidamente às sensações do carro e do traçado, num curto espaço de tempo. Mas na segunda passagem a confiança já estava a surgir e conseguimos sempre melhorias substanciais nos tempos», descreve o piloto.

Na terceira e última passagem pelo traçado conseguiu o 3° tempo da classe.

«Foi, sem dúvida, um longo período sem sentir as sensações da alta velocidade. Tive muito tempo parado e vi nesta Especial a oportunidade de voltar ao ativo», revela, recordando as conquistas nos palcos internacionais da GT Academy em 2012 e o Abarth Make it Your Race 2013, em Monza onde conquistou um 3° lugar.

«Achei que era o momento de voltar a correr e com a ajuda dos meus Patrocinadores, conseguimos tudo o que era necessário para apostar neste regresso aos palcos do automobilismo. Foquei numa prova de formato mais compacto para ter novamente as sensações e a readaptação às condições da corrida», sublinha o piloto.

Raul Pereira está a analisar o regresso à competição na próxima época. «Estou a avaliar as hipóteses de conseguirmos até uma estreia, mas tudo precisa de ser considerado e ponderado. Os meus patrocinadores são fantásticos e têm sempre demonstrado confiança no meu potencial e trabalho. Por isso estarei focado em reunir condições para isso», afirma, agradecendo o apoio.