A Junta de Freguesia de Joane, em comunicado publicado nas redes sociais, acusa a Câmara Municipal de a manter à margem da «inauguração não oficial» da Secundária Padre Benjamim Salgado. O executivo liderado por Alberto Fernandes manifesta «profundo desagrado e indignação» pela forma como a Câmara Municipal tem tratado o executivo joanense. Na mesma publicação, a Junta de Freguesia expressa, também, desagrado pelo comportamento do diretor do Agrupamento de Escolas. José Moreira terá prometido uma resposta sobre a reabertura da escola, «contacto que nunca chegou a acontecer», garante o executivo local.

Alberto Fernandes e os seus pares, eleitos pelo PS nas últimas autárquicas, dizem que o que aconteceu esta sexta-feira não é situação isolada e que já terá acontecido noutras visitas do presidente da Câmara Municipal a obras na vila, nomeadamente, as da escola secundária para onde os alunos regressaram, após os trabalhos de ampliação e remodelação, no valor que ultrapassa os 20 milhões de euros.

O presidente da Junta de Joane garante que «não estamos a reivindicar protagonismo, lugares de destaque ou qualquer tratamento privilegiado. Estamos a exigir respeito institucional, consideração e o minimo de cooperação entre órgãos autárquicos».

«O que aconteceu ontem foi o início da atividade letiva, depois de uma semana intensa de mudanças»

A Câmara Municipal, em reação a esta posição, adianta que «o que aconteceu ontem foi o início da atividade letiva, depois de uma semana intensa de mudanças». Reconhece que estiveram presentes o presidente da Câmara e o vereador da Educação na qualidade de donos da obra «para se certificarem que estava tudo bem. Foi um momento informal, no qual estiveram também presentes, pelas mesmas razões, o empreiteiro e, naturalmente, o Sr. Diretor da escola».

A autarquia famalicense recorda que a cerimónia oficial de inauguração da Escola Padre Benjamim Salgado, prevista para esta sexta-feira, foi reagendada para nova data. Quando for anunciado o dia da inauguração oficial «serão novamente convidadas as entidades civis, religiosas e institucionais da freguesia, do concelho, da região e do país».