Famalicão: Reabilitação da EB1 de S. Miguel-o-Anjo concluída em dezembro

A Escola Básica de São Miguel-o-Anjo, na freguesia de Calendário, vai ser reabilitada, incidindo os trabalhos nos dois edifícios, num investimento municipal que ronda os 300 mil euros. A reabilitação deverá estar concluída em dezembro e, até lá, os alunos serão transferidos para EB1,2 Dr. Nuno Simões.

O arranque da intervenção, que deixou a comunidade educativa «muito feliz», foi assinalado ao final da tarde desta quinta-feira, pelo presidente da autarquia, Mário Passos, que encerrou o dia de trabalho com uma visita a este centenário edifício escolar do concelho.

Os trabalhos visam melhorar a capacidade pedagógica e as condições do estabelecimento de ensino, com intervenções ao nível da cobertura, fachada e espaço exterior dos dois edifícios, pintura interior e exterior.

«Quando aqui regressar a comunidade escolar de São Miguel-o-Anjo vai encontrar uma escola com condições renovadas, com todo o conforto que as crianças, professores e funcionários precisam para o seu dia-a-dia», garantiu Mário Passos, que esteve acompanhado pelo vereador da Educação, Augusto Lima, e da autarca local, Estela Veloso.

Os encarregados de educação e o corpo docente deste estabelecimento de ensino estão «muito felizes por ver que a nossa escola vai finalmente ser reabilitada. Neste momento temos cerca de 50 alunos, um número que esperamos que cresça com a renovação deste edifício», referiu a professora Isabel Fragoso.

A empreitada foi entregue à empresa Construções Camposinhos Ferreira, Lda.